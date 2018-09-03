Волонтеры Победы стали соорганизаторами форума ЮФО "Волга"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Волонтеры Победы выступили соорганизаторами форума Южного федерального округа "Волга", который проходил с 27 по 31 августа в Калачевском районе Волгоградской области, сообщается на официальном сайте движения.

В рамках форума работала федеральная смена "Добровольцы России". Образовательная площадка была организована по четырем тематическим направлениям, одним из которых стало добровольчество в сфере патриотизма, представленное волонтерами Победы. На площадке собрались представители четырех федеральных округов — свыше 50 активистов из Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Калининградской, Белгородской областей, Республики Башкортостан и Крыма, а также из городов Санкт-Петербург и Севастополь.

Я получила возможность встретиться со старыми знакомыми, единомышленниками из Крыма, Ростова-на-Дону, Астрахани, Калининграда, Белгорода и многих других регионов. Одним из самых запоминающихся мероприятий на форуме стал тренинг эксперта центрального штаба волонтеров Победы. Мы научились планировать время, бороться с выгоранием, узнали, как мотивировать волонтеров. Это полезный опыт", — рассказывает участница из Волгоградской области Алена Заломина.

"Волга" собрала более 500 представителей некоммерческих организаций, общественных и добровольческих объединений, движения "Юнармия", а также профессиональных сообществ. На площадке мероприятия работал грантовый конкурс Росмолодежи: поддержку в размере 300, 200 и 100 тыс. рублей получили авторы 11 лучших социально значимых проектов.