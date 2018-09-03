Волонтеры Победы и фонд "Память поколений" окажут помощь ветеранам

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Волонтеры Победы и благотворительный фонд "Память поколений" приступили к оказанию помощи участникам боевых действий за счет средств, собранных во время акции "Красная гвоздика", сообщается на официальном сайте общественного движения.

С 1 мая по 22 июня Благотворительный фонд "Память поколений" совместно с всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" проводил акцию "Красная гвоздика". По ее итогам было собрано более 2 млн рублей, все средства фонд "Память поколений" направит на покупку лекарств, медицинского оборудования и реабилитацию участников боевых действий.

Волонтеры впервые приняли участие в подобной акции.

Мы с чувством особой ответственности принимали решение об участии в акции, так как волонтерам предстояло напрямую связываться с деньгами, чем мы раньше не занимались. Но благодаря фонду "Память поколений" была выстроена отлаженная системная работа. Особенно радостно, когда оказывается конкретная, адресная и ощутимая помощь ветеранам. "Красная гвоздика" — именно такая акция. К тому же она сплотила множество людей из разных регионов вокруг такого доброго дела", — рассказала руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

С 1 мая по 22 июня более 1300 волонтеров распространяли значки "Красная гвоздика" за символическую цену в парках, скверах и на улицах в 65 регионах России, пожертвовать деньги в пользу ветеранов и получить значок все желающие смогли также во время шествия "Бессмертного полка".