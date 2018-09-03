Около 25 тыс. человек стали участниками молодежного фестиваля "Высота"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Почти 25 тыс. человек приняли участие в первом молодежном фестивале "Высота" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Фестиваль "Высота" проходил в Нижнем Новгороде на трех площадках — в Александровском саду, на площади Минина и Пожарского и в Центре современного искусства "Арсенал" в кремле.

"По оценкам организаторов, за время проведения фестиваля его посетили почти 25 тыс. человек. Участниками фестиваля стали блогеры, студенты, молодые ученые, молодые бизнесмены, волонтеры, киберспортсмены, молодые семьи, работающая молодежь, учащиеся старших классов", — говорится в сообщении.

Фестиваль "Высота" — инициатива, которую реализует совет по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области. Задачи фестиваля — укрепление неформальных связей в молодежной среде, развитие молодежной политики в современных трендах и сотрудничество общественных организаций.

В рамках фестиваля с лекциями о развитии бизнеса, молодежном туризме, искусстве в "Арсенале" выступили около 50 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В центре Нижнего можно было увидеть выступления уличных театров, национальных коллективов, молодых музыкантов и поэтов. Кроме того, в рамках проекта прошел фестиваль "Здоровая нация", объединивший атлетов, представляющих свыше 30 видов спорта.