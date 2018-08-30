Год волонтера
Проводники в мир семейных архивов: волонтеры запускают проект Моя история
© РИА Новости / Владимир Песня
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Проводники в мир семейных архивов: волонтеры запускают проект "Моя история"

На всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" волонтеры начали активную работу над проектом "Моя история". О его инициаторах, деталях и о том, чем "Таврида" вдохновляет добровольцев, — в материале спецпроекта "Год волонтера".

Волонтеры помогут изучить семейные архивы и составить генеалогическое древо
© Официальный сайт движения "Волонтеры Победы"
Волонтеры помогут изучить семейные архивы и составить генеалогическое древо
В 2018 году на всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" впервые прошла смена, посвященная добровольчеству в сфере культуры, в рамках которой команды волонтеров представили проекты в области культуры, творчества и сохранения истории.

Одной из таких инициатив стал проект "Моя история", представлять который на "Тавриду" приехала Зейнеп Магзумова, руководитель проектов дирекции федеральных программ всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

У девушки уже солидный опыт в добровольчестве: более 14 лет назад она стала активным участником школьного батальона, который оказывал помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

"Мы тогда еще не знали, что есть такие понятия — "волонтерство" и "добровольчество". Просто собралась группа активных ребят. Мы ходили в гости к ветеранам, помогали, они рассказывали нам свои истории, и на базе этих историй, воспоминаний, личных вещей ветеранов мы создали школьный музей", — вспоминает Зейнеп.

© Мария Орешкина
Руководитель проектов дирекции федеральных программ ВОД «Волонтеры Победы» Зейнеп Магзумова

На этом добровольческий путь активистки не закончился: во время учебы в университете она приняла участие в создании волонтерского отряда, а затем и большой студенческой волонтерской организации, позже занималась социальным, событийным, культурным и экологическим волонтерством.
"Добровольчество — это не просто мое хобби или моя работа, это моя жизнь", — уверена Магзумова.

Сейчас все усилия она направляет на новые детище организации — проект "Моя история", который разрабатывается совместно с Российским государственным гуманитарным университетом и направлен на привлечение волонтеров к помощи в изучении семейных архивов.

Мы планируем обучить наших ребят архивному делу, поиску информации, чтобы затем они, уже приехав в регионы, могли собрать команду волонтеров, которые тоже пройдут дистанционное и очное обучение и затем смогут консультировать граждан. Мы хотим сделать так, чтобы стало модно знать историю семьи, и намерены активно заниматься продвижением этой идеи", — отметила Зейнеп.

По мнению руководителя тверского регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" Анастасии Шумаковой, которая работает в команде с Магзумовой, этот проект поможет всем жителям России, которые этого захотят, составить генеалогическое дерево, узнать о родных.

"Мы, как правило, знаем историю семьи до своих прабабушек, прадедушек, а дальше люди затрудняются ответить. Некоторые не могут рассказать даже про бабушек, хотя это в основном те люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и мы хотим им помочь", — пояснила она.

Работа с архивами, по словам девушки, не так сложна, как кажется на первый взгляд, но все же требует знания основных методик и правил.

© Мария Орешкина
Руководитель тверского регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" Анастасия Шумакова

"Сейчас мы учимся, чтобы пропустить все это через себя и дальше передавать свои знания и навыки другим — учить, помогать, подсказывать. И в этом плане мы будем проводниками", — говорит Шумакова.

Для нее, как и для других членов команды, проект "Моя история" важен еще и в контексте работы с ветеранами, которую проводят волонтеры Победы.

"Я занимаюсь волонтерством с 2011 года и начинала в социальной сфере, а затем поняла, что меня привлекает патриотическое добровольчество, — объясняет Анастасия. — К волонтерам Победы я присоединилась в 2016 году, и сейчас наше основное направление — это работа с ветеранами, потому что я уверена: мы — последнее поколение, кто видит их, может услышать их истории, кто может сказать им спасибо".

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© МИА Россия Сегодня 2018
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