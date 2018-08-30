В Калининградской области открылся патриотический арт-проект

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Калининградской области прошло торжественное открытие первого масштабного патриотического стрит-арт-проекта Союза добровольцев России, говорится в сообщении на портале "Союза добровольцев России". Проект посвящен памяти героев отечественных войн, в честь которых названы города в Калининградской области, а также историческим ратным подвигам армии.

"Я считаю, что мы можем превратить улицы наших городов в своеобразные эрмитажи, музеи памяти, которые бы привлекали туристов со всего мира. Приезжая к нам отдыхать, они бы знали, что находятся в сильном обществе, которое гордится и уважает себя!", — отметил автор проекта, начальник штаба Союза добровольцев России в Калининградской области Виктор Романов.

Проект стартовал 9 мая 2018 года и будет завершен 9 мая 2019 года, в День Победы. За это время в более чем 10 городах Калининградской области появятся портреты героев, именами которых названы города.