Волонтеры помогут изучить семейные архивы и составить генеалогическое древо

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В рамках смены "Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры" на всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" волонтеры Победы начали активную работу над проектом "Моя история". Его суть — привлечение волонтеров к помощи в изучении семейных архивов и составлении генеалогического древа, сообщается на официальном сайте движения.

Волонтеры со всей страны будут оказывать консультации по составлению генеалогического древа, помогать в получении сведений из архивов. На сегодняшний день в обществе есть запрос на изучение семейной истории. Но мало кто знает, с чего начать, куда обратиться за информацией", — рассказала о проекте руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

26 и 27 августа добровольцы в рамках сессии дизайн-мышления "Всероссийский проект "Моя история": подготовка к запуску" определили плюсы и минусы пилотной версии проекта с точки зрения пользователя, волонтера, историка и составили дорожную карту его реализации в субъектах РФ.

В начале осени запланировано обсуждение проекта на базе Общественной палаты РФ.