Более 31 тысячи литров крови заготовлено в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В 2018 году в Подмосковье было заготовлено более 31 тысячи литров крови, которую сдали доноры, говорится в сообщении на портале Службы крови.

"За семь месяцев 2018 года в Подмосковье заготовлено уже более 31 тысячи литров донорской крови. Общее число доноров крови за данный период составило 31,4 тысячи человек. Подмосковье полностью обеспечивает себя требуемыми компонентами крови", — заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

В Подмосковье в течение года заготавливается порядка 60 тысяч литров крови и ее компонентов, а желающих стать донорами становится все больше. Каждый год кровь сдают свыше 50 тысяч человек.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, в регионе ведется большая работа для популяризации безвозмездного донорства. На сегодняшний день около 97% донаций происходит на безвозмездной основе. Мероприятия по развитию безвозмездного донорства в Московской области координирует Московская областная станция переливания крови.

Донорские акции проводятся в области на постоянной основе, в их числе "Национальный день донора крови", "Всероссийская суббота доноров", "Авто-мото-донор", "День донорского совершеннолетия" и другие.