На площадках всероссийских трудовых проектов прошли обучающие семинары

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Для бойцов "Российских студенческих отрядов" с 6 по 28 августа в регионах России проходили обучающие семинары, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра". В мероприятии приняло участие более 500 человек — командиры, комиссары и бойцы линейных студенческих отрядов, а также представители центрального штаба МООО "РСО".

Обучение проходило на 10 площадках всероссийских трудовых проектов, где этим летом работали студенты: в Ялте, Архангельске, Иркутске и других.

На семинарах бойцам прочитали лекции, затрагивающие важные аспекты современного этапа развития движения студенческих отрядов страны, курс о соблюдении правил охраны труда на объектах работ, рассказали о ценностях, структуре и идеологии студенческих отрядов. Также обучающие семинары стали площадкой для обмена опытом командиров и комиссаров по вопросам организационной деятельности.

Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам молодежи, "Роспатриотцентр", молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды".