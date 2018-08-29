В Коми разработали эскиз нагрудного знака за вклад в добровольчество

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Республике Коми завершился конкурс эскизов нагрудного знака "За вклад в развитие добровольчества Республики Коми", сообщается на портале "Добровольцы России". В онлайн-голосовании победу одержала работа волонтера клуба "Свет добра" СГУ им. Питирима Сорокина Катерины Куликовой.

Знак выглядит как медаль, с одной стороны которой находится надпись "За вклад в развитие добровольчества", окольцовывающая фигуры двух добровольцев в форме сердца, с другой — контур республики.



В конкурсе приняли участие 11 эскизов трех авторов. Пять из них отобрали для онлайн-голосования. После подведения итогов победил эскиз Катерины Куликовой — он набрал 118 голосов из 257. Сейчас эскиз и положение о вручении нагрудного знака ждет экспертиза и согласование в правительстве региона.



Коми — пилотный регион по внедрению стандарта поддержки добровольчества в России. Один из шагов — это разработка системы мер поощрения. В настоящее время волонтеры республики в качестве стимулов получают личную книжку волонтера, значки, футболки и благодарности. Нагрудный знак "За вклад в развитие добровольчества Республики Коми" станет еще одним способом поощрения волонтеров в регионе.