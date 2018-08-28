Волонтеры-медики поддержат Универсиаду-2019 в России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" окажет помощь в проведении XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая будет проходить со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске, сообщает пресс-служба движения. На студенческие игры планируют отправиться 100 добровольцев из разных регионов страны, имеющие опыт медицинского сопровождения массовых мероприятий, обладающие навыками оказания первой помощи и знаниями иностранных языков.

"Зимняя Универсиада — 2019 в Красноярске станет одним из крупнейших событий в России, которое пройдет при поддержке столь представительной межрегиональной команды волонтеров-медиков", — отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук. Он выразил уверенность, что XXIX Всемирная Универсиада даст новый импульс интеграции волонтеров-медиков во все спортивные и массовые мероприятия в России.

Добровольцы будут помогать врачам в медпунктах на спортивных объектах, в медицинском центре в деревне Универсиады, дежурить с бригадами скорой помощи и в приемных отделениях больниц, обслуживающих международные соревнования.

Всемирные зимние студенческие игры пройдут в России впервые. В программу включены соревнования по 11 видам спорта. Будет разыграно 76 комплектов наград. В зимней Универсиаде-2019 примут участие около 3 тысяч спортсменов от 17 до 25 лет из 50 стран мира. Помогать в организации и проведении студенческих игр будут 5 тысяч волонтеров.