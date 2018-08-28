Волонтерство из глубины веков: как на Руси занимались добровольчеством

Волонтерству все сословия покорны. Издревле к добровольчеству на Руси были причастны и представители простого люда, и первые лица государства. Историю волонтерства от Владимира Крестителя до Николая II читайте в материале проекта "Год волонтера".

Добровольчество и волонтерство в России ведет свою летопись со времен Древней Руси. Хотя, конечно, сами слова "добровольчество" и "волонтерство" начали употребляться в нынешнем значении гораздо позже (считается, что в современном понимании "волонтерство" в России вошло в обиход в 80-х годах ХХ века). Это тот случай, когда сначала было дело, а уже потом слово.

Зарождение добровольческого движения было связанно с Русской православной церковью. После Крещения Руси в 988 году безвозмездная помощь и труд в монастырях стали традицией.

Примерно в то же время началась помощь обездоленным, возведенная в ранг государственной программы. Инициатором стал князь Владимир Святославович. Его велением малоимущие могли приходить на княжий двор и получать пропитание и денежное довольство. Для тех, кто не мог передвигаться, с помощью добровольцев осуществлялась доставка на дом. Нуждающимся посылали телеги с провиантом.

Также при Владимире были созданы первые больницы, богадельни и приюты для детей-сирот, где люди трудились и помогали абсолютно бескорыстно.

Еще одним направлением волонтерства во времена Древней Руси стало то, что сейчас бы назвали фандрайзингом. Ярослав Мудрый издал указ, согласно которому дети, оставшиеся без родителей, вне зависимости от сословий отправлялись в сиротские училища, которые содержались за счет милостыни, собиравшейся в соседних деревнях.

Помоги по-соседски



Безвозмездной помощью нуждающимся занимались не только князья и другие обеспеченные люди, но и обычные деревенские жители. Например, тогда были распространены "кануны" и "помочи" — обряды коллективной помощи при строительстве домов погорельцам и в совместной уборке урожая. Община вскладчину устраивала обеды, помогала справиться с непосильными для одной семьи проблемами и трудностями.

Также формой помощи соседям были "наряды миром" ‒ жители деревни добровольно помогали по хозяйству другим обитателям поселения. Помощь могла заключаться в кормлении домашнего скота, уходе за детьми. Еще было принято помогать потерявшим мужа женщинам — хлебом, дровами, лучинами и всем необходимым.

Кроме того, была в то время в деревнях и добровольная помощь сиротам, когда ребенок переходил из дома в дом на кормление. Сироте могли также назначать "общественных" родителей, за которым они начинали ухаживать и обеспечивать как своего ребенка.

© РИА Новости Раздача еды беспризорным детям © РИА Новости Раздача еды беспризорным детям

Отдельной формой волонтерства на Руси можно считать помощь людям, попавшим в места не столь отдаленные. Издавна по праздникам, а порой а и в будни неравнодушные люди навещали осужденных, приносили им еду, деньги и поддерживали их чем могли.

Сельские учителя и земские врачи



Курс на волонтерство продолжили и последующие правители русских земель. Вообще, приметой того времени было то, что добровольчество было тесно связано с благотворительностью и зачастую инициатива в этом вопросе шла от государства. Так, в 1551 году царь Иван Васильевич Грозный издал указ, по которому в каждом городе должны быть построены богадельни и больницы для мужчин и женщин.

При Петре I появляется уже государственная политика в области защиты сирот и детей. В петровские времена забота о нуждающихся стала зоной ответственности местных властей — губернаторов, помещиков и старост.

Дело Петра продолжила Екатерина II. При императрице появились так называемые сиротские дома, то есть учебные заведения для детей чиновников, купцов, мещан и цеховых, которые не имели средств устроить детей в какие-либо училища.

Мощный импульс волонтерство получило во время Русско-турецкой войны. В конце 1870-х годов монахини московской Свято-Никольской обители стали первыми в мире сестрами милосердия, которые добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым бойцам. К началу Первой мировой войны это добровольческое движение распространилось среди женщин-волонтеров и за рубежом и получило название Красный Крест.

© РИА Новости / Михаил Дмитриев Сестры милосердия стоят на крыльце дома с местными жителями. Санитарный поезд в селе Нарукеево, голодный год, 1891-1892 г. г. © РИА Новости / Михаил Дмитриев Сестры милосердия стоят на крыльце дома с местными жителями. Санитарный поезд в селе Нарукеево, голодный год, 1891-1892 г. г.

Во многом медики-энтузиасты помогли распространению профессиональной и бесплатной медицинской помощи в деревнях. До прихода земского врача люди там зачастую лечились лишь народными средствами. Например, о таком волонтере-медике можно прочитать в "Записках юного врача" Михаила Булгакова.

Образованные городские люди отправлялись в деревню не только чтобы оказывать бесплатную медицинскую помощь. К волонтерству можно отнести "хождения в народ" — это было своего рода молодежное движение российской интеллигенции с целью просвещения крестьян. Но при этом многие из тех, кто отправлялся в народ, пытались вести революционную агитацию. Впрочем, были и те, кто просто становился сельским учителем.

Императорское волонтерство



История благотворительности и добровольчества начала XX века знает немало ярких примеров бескорыстной помощи ближним. Одним из самых ярких и высокопоставленных волонтеров того времени стала императрица Александра Федоровна, супруга императора Николая II. Во время Первой мировой войны императрица Александра Федоровна и четыре великие княжны стали сестрами милосердия, а Зимний дворец превратился в госпиталь.

Императрица Александра Федоровна писала о своей деятельности в лазарете: "Слава Богу за то, что мы по крайней мере имеем возможность принести некоторое облегчение страждущим и можем им дать чувство домашнего уюта в их одиночестве. Так хочется согреть и поддержать этих храбрецов и заменить им их близких, не имеющих возможности находиться около них!"

Во время Первой мировой войны императрица организовала эвакуационный пункт, куда входило 85 лазаретов для раненых воинов. Эти лазареты находились в Царском Селе, Павловске, Петергофе, Саблине и других местах. В дворцовых госпиталях она вместе с дочерьми организовывала курсы сестер милосердия и сиделок. К концу года под опекой императрицы было уже 85 военных госпиталей и 10 санитарных поездов. Для духовного утешения тяжелораненых была организована передвижная походная церковь.

© РИА Новости Императрица Александра Федоровна (сидит справа) и ее дочери Великие княжны Ольга (слева) и Татьяна (стоит справа) после завершения полного курса сестер милосердия и получения дипломов от Международного Красного Креста © РИА Новости Императрица Александра Федоровна (сидит справа) и ее дочери Великие княжны Ольга (слева) и Татьяна (стоит справа) после завершения полного курса сестер милосердия и получения дипломов от Международного Красного Креста

Императрица устраивала санитарные пункты в Петербурге для изготовления перевязочного материала и медицинских пакетов, где бок о бок безвозмездно работали женщины разных сословий ‒ от светлейших княгинь, жен, сестер и дочерей военачальников русской армии до жен и дочерей рабочих, ушедших на фронт.

После Октябрьской революции 1917 года добровольчество приобрело формы глобальных общенародных инициатив. В первые годы Советской России появилось множество новых понятий, связанных с волонтерством, — это и поднятие целины, и субботники, и тимуровцы. Но это уже совсем другая история.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников