Цискаридзе – участникам форума "Таврида": Не бойтесь рисковать!

СЕЛО СТЕРЕГУЩЕЕ (Крым), 27 авг — РИА Новости. Народный артист России Николай Цискаридзе посоветовал волонтерам не бояться конкуренции и смело реализовать идеи.

"Если ты правильно делаешь то, что тебя интересует, и у тебя получается — все будет! Я за то, чтобы каждый человек получил возможность самореализоваться. Не бойтесь рисковать, идти наперекор и доказывать свою правоту", — заявил он на встрече с участниками смены "Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры" всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида".

Артист также отметил, что участие в различных молодежных конкурсах может стать достойным подспорьем в профессиональном будущем добровольцев.

"Когда вы выигрываете в конкурсах, получаете награды, собирайте это все, это вам в жизни пригодится! И если у вас есть возможность поучаствовать в конкурсе, обязательно участвуйте!", — подчеркнул он.

Помимо этого Цискаридзе рассказал собравшимся о своем детстве и годах работы в качестве солиста Большого театра, а также поделился мыслями о будущем российского балета. На вопрос модератора, в чем артист видит главный информационный посыл танца, Николай ответил, что в первую очередь это красота.

Напомним, что в этом году в рамках форума "Таврида" проходит смена, в которой принимают участие 150 волонтеров в сфере культуры из более чем 40 регионов России.