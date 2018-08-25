Год волонтера
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев
© РИА Новости / Евгений Биятов
(обновлено: 15:50 25.08.2018)
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МИА "Россия сегодня" и АВЦ подписали меморандум о сотрудничестве

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг — РИА Новости. Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подписали соглашение о партнерстве между АВЦ и медиахолдингом. Церемония подписания прошла в пресс-центре международного фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму.

Согласно документу, агентство выступит в качестве генерального информационного партнера мероприятий, проводимых ассоциацией в рамках Года добровольца.

"Для МИА "Россия сегодня" работа по только что подписанному соглашению — это фактически тоже коллективное волонтерство. Нас никто не заставляет, никто специально по этому проекту не финансирует, мы это абсолютно делаем добровольно. Я полагаю, мы обретем богатый опыт взаимного сотрудничества и, уверен, сможем принести друг другу пользу и инициировать новые проекты", — подчеркнул Дмитрий Киселев.

Как заявил Артем Метелев, подписание соглашения с медиахолдингом МИА "Россия сегодня" стало важным событием для АВЦ.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев с волонтерами после уборки бухты Тихая в Коктебеле во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
На фестивале Koktebel Jazz Party волонтеры провели акцию "За чистый Крым"

"Для нас очень важно партнерство со СМИ, особенно с МИА "Россия сегодня", потому что без помощи в продвижении самих идей волонтерства, без рассказа о тех историях, о людях, которые занимаются добровольчеством, волонтерское движение не развивается с той скоростью, с которой могло бы развиваться. И, рассказывая о том, какие проекты есть в нашей стране, о деятельности волонтеров, о достижениях организаций, мы положительно влияем на весь сектор", — отметил он.

По словам главы АВЦ, Год добровольца, объявленный президентом России, символизирует вклад миллионов людей, которые находят время, чтобы сделать свою страну лучше.

"По последним данным мы видим, что уже 36% россиян заявили о том, что имеют опыт волонтерской деятельности, а социологи говорят о десятках миллионов тех, кто хотя бы раз попробовал себя в качестве добровольца. Добровольчество проникает во все сферы общественной жизни, волонтеров можно встретить в спорте, в здравоохранении в социальных проектах", — сказал он.

Метелев отметил, что ассоциация имеет давний опыт сотрудничества с МИА "Россия сегодня".

"У нас много совместных проектов, и РИА Новости были первыми в стране, кто сделал отдельный проект, посвященный Году добровольца, где каждый день выкладывается информация о наших мероприятиях", — напомнил глава АВЦ.

Он также сообщил, что в настоящее время ассоциация реализует несколько проектов в сотрудничестве с медиахолдингом. В частности, речь идет об информационной поддержке всероссийского конкурса "Доброволец России", и успешном партнерстве агентства с платформой АВЦ "Добровольцы России".

Артем Метелев: волонтерам нужно заявить себе
© РИА Новости / Виталий Аньков
Артем Метелев: волонтерам нужно заявить о себе

"В системе зарегистрировано 200 тысяч человек и около 11 тысяч организаций, которые производят постоянный контент. Мы договорились обмениваться этой позитивной информацией, выкладывать самое лучшее на ленты РИА Новости, а то, что пишется на сайтах агентства, распространять среди волонтеров через наши ресурсы", — заявил Метелев.

Также АВЦ проведет до конца года ряд волонтерских мероприятий и крупных форумов, генеральным информационным партнером которых будет МИА "Россия сегодня".

Я уверен, что за предстоящие полгода, учитывая, какая атмосфера сотрудничества сложилась с командой МИА "Россия сегодня", сама команда агентства увидит многие аспекты волонтерства, а ее сотрудники попробуют себя в волонтерских акциях, в том числе как медиаволонтеры смогут реализовать свои таланты. Поэтому я думаю, что потенциал к сотрудничеству в будущем у нас большой", — сказал глава АВЦ.

Кроме того, Метелев напомнил, что агентство создало школу медиаволонтера, которая сейчас интегрируется в разные мероприятия ассоциации, чтобы волонтеры в регионах могли перенимать опыт профессионалов.

Он также выразил благодарность за поддержку генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и руководителю проекта медиагруппы, посвященного Году волонтера, Елене Давыдовой.

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