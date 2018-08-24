Год волонтера
Автоволонтерство: как поделиться свободой передвижения
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Автоволонтерство: как поделиться свободой передвижения

Кто такие автоволонтеры, чем они занимаются и как стать одним из них — читайте в нашем материале.

Для многих автомобиль — неотъемлемая часть привычной жизни, и кому-то порой трудно представить, что по финансовым обстоятельствам или из-за состояния здоровья кто-то лишен возможности добраться в любую точку города или перевезти тяжелые вещи. В то же время для инвалидов и тяжелобольных людей эти задачи зачастую оказываются непосильными.

Конечно, решать подобные вопросы призваны социальные службы, однако они могут помочь далеко не в любой ситуации. Так несколько лет назад в России зародилось движение автоволонтеров — людей, у которых есть автомобиль, некоторое количество свободного времени и желание помогать другим.

Незаменимые помощники

Для большинства автоволонтеров это первый шаг в добровольческой деятельности, ведь, для того чтобы отвезти кого-то или доставить груз, не требуется больших усилий, специальных навыков, особых требований к здоровью, как у доноров, или необходимости заниматься этим на регулярной основе. Но та помощь, которую оказывают добровольцы, не менее важна и ценна для их подопечных.

Работа автоволонтеров заключается в том, чтобы помогать нашим подопечным семьям, развозить памперсы, питание, оказывать дополнительную социальную поддержку. Но для меня это такие ангелы-хранители, которые выручают в моменты, когда происходят какие-то накладки. Бывают ситуации, когда автоволонтеры вообще незаменимы", — рассказывает специалист по социальной работе детского хосписа в Санкт-Петербурге Елена Мураш-Эленес.

По ее словам, автопарк у хосписа небольшой и далеко не всегда может удовлетворить все запросы специалистов учреждения. Поэтому нередко приходится прибегать к помощи добровольных помощников с машинами.

Автоволонтерам поручают самые разные задачи: перевозку пациентов, пожилых, маломобильных людей, доставку лекарств, вещей, продуктов, подарков, оборудования. Добровольцы нередко развозят специалистов к пациентам, которые сами не могут посетить медицинское учреждение. Также хосписы и фонды организуют для своих подопечных большие мероприятия, на которых требуется транспортная поддержка.

Помогать дружно: что такое семейное волонтерство
© РИА Новости / Максим Блинов
Помогать дружно: что такое семейное волонтерство

Помогают тоже совершенно разные люди: владельцы подержанных автомобилей и обладатели новых дорогих иномарок, наемные работники, домохозяйки и владельцы собственного бизнеса, те, у кого много свободного времени, и те, кто может немного отклониться от маршрута по дороге с работы. Кто решил однажды поучаствовать в добром деле и те, кто делает это регулярно. Большинство, как показывает практика, попробовав один раз, приходят на помощь снова.

"Мне просто хотелось чем-то помочь, а поскольку в то время я работал на автомобиле, так получилось, что стал автоволонтером. Зашел на сайт, увидел запрос о помощи, зарегистрировался, и на следующий день мне позвонили", — поделился волонтер детского хосписа в Санкт-Петербурге Александр.

© РИА Новости / Валерий МельниковДобровольцам поручают самые разные задачи: перевозку пациентов, пожилых, маломобильных людей, доставку лекарств, вещей, продуктов, подарков, оборудования
© РИА Новости / Валерий Мельников
Добровольцам поручают самые разные задачи: перевозку пациентов, пожилых, маломобильных людей, доставку лекарств, вещей, продуктов, подарков, оборудования

Однажды поучаствовав в перевозке каких-то вещей, теперь он регулярно помогает детям и их родителям добираться в разные концы города, а помимо того занимается с подопечными хосписа, помогает в организации праздников и проведении мастер-классов.

Я работаю со всеми, кому нужна помощь, — они все дети и все достойны, чтобы их любили, занимались с ними. Я поэтому и в хоспис сейчас езжу постоянно, стараюсь быть рядом почаще", — объясняет волонтер.

Похожая история у Юрия Кузнецова, добровольца петербургского детского хосписа: случайно увидев в социальных сетях объявление, что требуется человек с автомобилем, он откликнулся и теперь регулярно помогает учреждению с перевозкой различных предметов и пациентов.

"Я вижу, когда в группе в соцсетях пишут, что требуется поездка. Если у меня есть возможность по времени, отвечаю, что могу сделать. С работой совмещать тоже нетрудно. Это ведь не каждый день, все договоренности делаются заранее, есть время подготовиться, подстроиться, перенести свои дела", — говорит он.

Не просто "такси"

Самый трудный шаг, по признанию автоволонтеров, — это решиться на перевозку пациентов хосписа, поскольку далеко не все знают, как правильно вести себя и корректно общаться во время поездки. Но в действительности в этом нет ничего сложного.

© Из личного архива Ольги Кошелевой
Автоволонтерство приносит самим добровольцам даже больше пользы, чем их подопечным, считает Ольга

"Однажды я прочитала пост фонда "Вера" про автоволонтеров, решила, что обязательно попробую, и около года назад начала возить посылки от фонда в хосписы. Думала этим и ограничиться, но потом увидела одну заявку совсем рядом с моим домом — две мамы с детьми — и решила помочь. Меня поразило, насколько это были приятные люди — и дети, и родители. Мы с ними хорошо пообщались, и я поняла, что в этом нет ничего сверхъестественного", — рассказывает волонтер Детского хосписа "Дом с маяком" Ольга Кошелева. По ее словам, за последний год она не раз подвозила одни и те же семьи, и пока со многими у нее сложились хорошие отношения.

"Это внимание необходимо нашим детям. Не просто молча приехать, посадить в машину и довезти. Мы общаемся по дороге, наши дети начинают знакомиться, — объясняет мама подопечной "Дома с маяком" Наталья Галак. — У нас есть замечательная Ольга, с которой мы уже год общаемся. Но помимо нее есть еще другие прекрасные волонтеры. Например, если за рулем мужчина — значит, я всегда могу рассчитывать на то, что мне помогут спустить ребенка с коляской, а не будут сидеть и ждать, как такси. Здесь немного другие отношения складываются".

По словам Елены Мураш-Эленес, такие взаимоотношения между автоволонтерами и подопечными — частое и абсолютно нормальное явление.

С дружбою, с книгою, с песнею: как волонтеры-наставники помогают ровесникам
© РИА Новости / Владимир Вяткин
С дружбою, с книгою, с песнею: как волонтеры-наставники помогают ровесникам

"Это как некое братство, когда ты включаешься в некую цепь взаимопомощи. Ты сталкиваешься с особенными обстоятельствами, с удивительными детьми и родителями, которые каждый день совершают свой маленький подвиг, поэтому быть безучастным невозможно", — объясняет она.

При этом такая не слишком обременительная помощь, как автоволонтерство, приносит самим добровольцам даже больше пользы, чем их подопечным, считает Ольга Кошелева. Она дает понимание, какими огромными возможностями обладают здоровые люди.

"Ты начинаешь ценить то, что имеешь, становишься терпимее, спокойнее. И, наверное, без своих подопечных я бы не пришла к тому, что не нужно стесняться больше и чаще демонстрировать свои чувства близким, говорить им, что любишь их", — добавляет автоволонтер.

Как стать автоволонтером

Инициативу автовлонтерства, зародившуюся в Санкт-Петербурге и Москве, быстро подхватили во многих регионах России, и сегодня свои сообщества существуют в Хабаровске, Новосибирске, Нижневартовске Туле, Самаре, Подольске, Нижнем Тагиле и ряде других городов страны.

Добровольцев и тех, кому требуется их помощь, легче всего найти в социальных сетях. Также информацию о своих потребностях публикуют благотворительные фонды и отдельные учреждения.

Как правило, чтобы пополнить ряды автоволонтеров, достаточно вступить в соответствующие группы в социальных сетях и начать откликаться на запросы. Реже требуется заполнить анкету. Некоторые фонды и хосписы предварительно проводят дополнительные занятия для волонтеров, чтобы научить правильно вести себя с их подопечными.

Беседовал Александр Зиновьев

Если у вас есть интересные истории об автоволонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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