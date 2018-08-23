Добровольцы принимают участие в праздновании 75-летия Курской битвы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Курске 120 волонтеров со всей России участвуют в праздновании 75-летия Курской битвы, сообщает пресс-служба Года добровольца.

Для праздника, который проходит с 21 по 24 августа, добровольцы подготовили для ветеранов Курской битвы документальные видеоролики, а во время мероприятия волонтеры занимаются встречей и сопровождением делегаций, помогают во время возложений на мемориалах и стелах, участвуют в митингах, парадах и концертах.

Во-первых, это огромная радость, что я смог побывать на земле, на которой воевал мой прадед Сергей Иванович Потюпкин. Для меня это возможность лично выразить свою благодарность ветеранам, причем не только словами, но и реальными делами. А также шанс прикоснуться к истории, чтобы в дальнейшем передавать память об этих событиях следующим поколениям", — поделился впечатлениями волонтер Никита Доронин из Рязанской области.

Также 23 августа, в день окончания Курской битвы, движение "Волонтеры Победы" проведет исторический квест "Курская дуга" во всех регионах страны. Квест, основанный на фактах о битве и воспоминаниях ветеранов, даст возможность участникам проверить и улучшить знание истории.