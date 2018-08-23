В Красноярском крае стартовал четвертый заезд форума ТИМ "Юниор"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На красноярском региональном молодежном форуме "Территория инициативной молодежи "Юниор"" 21 августа состоялся старт четвертого заезда "Сделай первым", сообщается на официальном сайте Добровольцыроссии.рф.

Смена объединила более 350 представителей волонтерских и добровольческих организаций края. Участники собрались на форуме, чтобы в течение восьми дней научиться медийному сопровождению мероприятий, волонтерской деятельности и развитию акций и проектов на тему добровольчества.

Заезд "Сделай первым" продлится до 28 августа, все участники распределены по так называемым ТИМам в зависимости от движения, которое представляют.

Основная идея — путем участия в образовательной программе и выполнения практических заданий познакомить участников с направлением "Гражданская активность" Российского движения школьников.

Финальным событием заезда станет "Форум лучших волонтерских практик", на котором участники продемонстрируют, чему они научились за смену.

ТИМ "Юниор" на территории Красноярского края проходит уже в шестой раз, в этом году он стартовал 20 июля со смены, в которой 375 представителей школьных пресс-центров в течение 8 дней постигали азы журналистики.