Более 80 волонтеров помогали в организации фестиваля фейерверков в Москве

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В организации и проведении международного фестиваля фейерверков "Ростех", который проходил в Москве 18‒19 августа, приняло участие более 80 волонтеров, сообщает пресс-служба Года добровольца в России. Волонтеры обеспечивали комфортную навигацию по территории, рассадку, а также отвечали на вопросы гостей.

В этот раз фестиваль проходил под эгидой Года добровольца, а в конкурсную программу была включена часть, посвященная добру и волшебству. В частности, во время мероприятия было организовано SMS-голосование за приз зрительских симпатий, все средства от которого будут перечислены благотворительным фондам "Линия жизни", "Старость в радость", "Проникая в сердце", фонду Константина Хабенского и фонду помощи хосписам "Вера".

Также в рамках фестиваля статусом общественного посла Года добровольца (волонтера) был наделен российский художник, дизайнер, модельер Андрей Бартенев. Вместе с добровольцами он создал на площадке скульптуры полярных медведей.

По предварительным оценкам, за два дня пиротехническое шоу посмотрели около 700 тысяч зрителей. Кроме того, почти 2 миллиона человек посмотрели онлайн-трансляцию через сайты информационных партнеров фестиваля: МИА "Россия Сегодня", "Яндекс", "ВКонтакте" и официальный портал правительства Москвы.

Участие в фестивале приняли команды из Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Словакии и США, которые продемонстрировали зрителям последние разработки в области пиротехнических технологий.