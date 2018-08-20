В сентябре по всей России пройдет акция "Добрый урок"

С 15 по 30 сентября в стране будет проходить акция под названием "Всероссийский добрый урок", в ходе которой школьники узнают, как создать волонтерский отряд. Организаторы проекта — Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) и Российское движение школьников — уверяют, что этот урок не будет похож на привычные школьные предметы.

Необычные уроки добра в школах, ставшие уже традиционными для ассоциации, проходят четвертый год. Проводят их в основном представители и волонтеры региональных центров ассоциации, имеющие опыт работы с детьми. Но желающих так много, что выступающих для каждой школы не хватает.

Урок проводится в игровой форме с применением мультимедиа. Специалисты ассоциации подготовили все необходимые для проведения урока материалы: презентацию, плакаты, сценарий, видеоролики, описания игр и другие. Учителя могут скачать их на сайте акции и самостоятельно провести такой урок в своем образовательном учреждении.

Запросов на проведение нам поступает очень много. Выделить и отправить столько выступающих мы не можем, но мы даем возможность провести урок в своей школе всем желающим. Учителя пишут, звонят нам и просят прислать материалы. Конечно, мы делимся! Пакет документов можно будет скачать на сайте акции добрыйурок.рф", — рассказал руководитель программы "Ты решаешь" в АВЦ Андрей Федоров.

Сентябрьский урок будут проводить и сами школьники — 30 самых активных лидеров волонтерского движения из летних смен в "Артеке", с которыми активно занимаются в АВЦ. Проведение урока добра в своей школе станет для юных активистов очередным заданием в деле развития добровольчества.

Семь шагов в Лигу добровольческих отрядов

Где бы ни проходил этот урок, обсуждать все будут одну большую тему: создание школьного волонтерского отряда. Для начала участникам расскажут о добровольчестве в целом (зачем нужны школьные волонтерские отряды, чем они занимаются), а затем расскажут, как создать свой.

По замыслу организаторов акции, "Всероссийский добрый урок" в сентябре станет стартом для большого проекта под названием "Лига добровольческих отрядов". Этот проект будет длиться учебный год — до конца апреля. Раз в месяц участники будут получать задание, выполняя которые шаг за шагом они создадут волонтерский отряд.

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Программа рассчитана на семь шагов — каждый шаг участники проходят раз в месяц. Всего семь месяцев до конца учебного года (не считая январь и май). Такая арифметика получилась неспроста.

В АВЦ разработали модель школьного волонтерского отряда на основании исследований, проведенных в 2017-2018 годах совместно с Российским движением школьников. В работе приняло участие более 60 регионов страны.

Специалисты собрали лучшие практики и механизмы, примеры того, как функционируют успешные школьные волонтерские организации. Затем разработали алгоритм, как создать волонтерский отряд, и написали методическое пособие, разбив процесс создания отряда на семь шагов. Для каждого из этих шагов придумали задание. Таким образом, школьники, которые выполнят последовательно их все, не имея изначально ничего, кроме желания, смогут в итоге создать отряд.

Школьный волонтерский отряд — это не просто группа детей, занимающихся добровольчеством. Он должен иметь ряд признаков: план деятельности, своя миссия, имидж отряда — название, девиз, символика, ритуалы. А также должны быть партнерские взаимодействия, например налажен контакт со взрослыми волонтерскими организациями, НКО, волонтерскими центрами вузов или даже с федеральными организациями", — прокомментировал Андрей Федоров.

К концу года организаторы ожидают появления новых школьных отрядов — маленьких организаций, направленных на большое доброе дело.

Онлайн-урок

Помимо традиционного урока в рамках акции в один из дней в конце сентября состоится вебинар. Точную дату организаторы обещают назвать чуть позже.

На встречу в студию пригласят известных людей и лидеров различных добровольческих проектов и движений. В прямом эфире обсудят волонтерство в целом, создание школьных отрядов и расскажут о личном опыте в этой сфере.

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Для участия в вебинаре необязательно идти в школу и садиться за парту — конференция пройдет онлайн, а значит, будет доступна всем желающим школьникам и учителям во всех уголках России. Чтобы стать участником, необходимо будет пройти регистрацию на сайте добрыйурок.рф , принять участие в интерактивной игре в режиме онлайн-теста и подключиться в назначенное время к трансляции.

Учителям необходимо зарегистрировать себя, пригласить учеников и пройти занятие. Система позволяет зарегистрироваться желающим ученикам и без приглашения со стороны.

Для тех, кто не сможет посмотреть трансляцию онлайн, позже организаторы выложат запись.

Каждый ученик, прошедший вебинар "Всероссийский добрый урок", получит электронный сертификат участника, а учителя, пригласившие наибольшее количество школьников, получат благодарственные письма от организаторов.