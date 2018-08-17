Год волонтера
Волонтер Российского движения школьников Вера Баукина
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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"Добро не уходит на каникулы, и я тоже": история Веры Баукиной

Доброволец и победительница всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы" Вера Баукина из деревни Юкки рассказала в интервью проекту "Год волонтера" о том, как успевать учиться, заниматься творчеством и помогать окружающим, когда тебе девять лет.

—  Как начался твой волонтерский путь?

Путь каждого волонтера начинается с желания делать добрые дела. Я — волонтер с детского сада. Мне всегда нравилось помогать, в саду я проводила утренники для малышей из яслей: одевалась в мой любимый костюм кошечки и подолгу играла с детишками. 

Сейчас я учусь в школе № 474 и занимаюсь всем чем можно, часто помогаю нашему школьному музею, которому больше пятидесяти лет, и моей любимой учительнице по краеведению Клавдии Ивановне Абрамовой.  

© Фото из личного архива Юлии Баукиной Вера с учительницей Клавдией Ивановной
© Фото из личного архива Юлии Баукиной
Вера с учительницей Клавдией Ивановной

Когда она в моей группе "ВКонтакте" прочитала истории о разных животных, жучках и окружающем мире, то попросила меня написать сказку про Ежика Сыроежкина для акции по сбору батареек, а потом пригласила вместе со старшеклассниками провести агитационную работу в школе.

Также при нашей школе работает историко-краеведческое объединение "Память", проводится работа с ветеранами поселка, организовываются концерты на 9 Мая. Этой осенью, перед Новым годом, мы сделаем акцию "Спасибо ветерану": нарядимся Дедом Морозом и Снегурочкой и будем поздравлять ветеранов с праздником.

Хотя школа у нас очень старая и маленькая, дел в ней выше крыши. 

Мама, папа, я волонтер: зачем современные дети становятся добровольцами
© РИА Новости / Варвара Гертье
"Мама, папа, я волонтер": зачем современные дети становятся добровольцами

— Как родители относятся к твоему хобби? 

— Родители гордятся мною и поддерживают меня. Мама всегда говорит, что я слишком ответственная и не по годам серьезная, но я-то помню, как она удивилась и обрадовалась, когда узнала, что я помогаю в детском саду. Теперь они не удивляются, а интересуются, чем я сейчас занята. Если надо, родители всегда готовы помочь. 

— Как ты все успеваешь?

— На самом деле не успеваю все, что хочется. Очень дни короткие! Обычно пишу список дел: сначала очень важные, потом те, что могут подождать.

Я учусь в четвертом классе музыкальной школы, дополнительно занимаюсь английским языком, хожу в бассейн, играю в теннис, катаюсь на горных лыжах и роликах. А еще сочиняю стихи и небольшие рассказы, люблю рисовать. Мечтаю заняться танцами, но пока не хватает времени. 

© Фото из личного архива Юлии Баукиной Вера Баукина
© Фото из личного архива Юлии Баукиной
Вера Баукина

— Твои самые любимые и яркие проекты?

— Конечно, самый яркий проект — "Добро не уходит на каникулы". Я смогла попробовать что-то новое, например поучаствовала в уборке леса. Посетила центр помощи диким животным "Велес" — теперь я его друг и помощник. Планирую съездить на заготовку веточного корма животным. Работа руками тут всегда нужна. Надеюсь, что мои друзья тоже откликнутся и поедут со мной. Раньше такого опыта у меня не было. 

Проводить и готовить экскурсии в школьном музее всегда интересно. Сейчас мы готовим выставку, которая называется "До компьютерной эры". Многие ребята не знают, как выглядят примус и керосинка, что такое серп и на чем печатали тексты до ксероксов и принтеров. Этим летом я отдыхала в деревне и провела целую экспедицию по сараям местных жителей (с моим дедушкой).

Мы нашли интересные экспонаты для этой выставки. Хотим, чтобы выставка была интерактивной: каждый школьник сможет попробовать поднять утюг моей прапрабабушки, покрутить диск телефона и вставить фотопленку в фотоаппарат "Зенит".

— В каких проектах ты хотела бы поучаствовать?

— Я много слышала об акции "Марафон добрых дел". Мои друзья по конкурсу "Добро не уходит на каникулы" принимали в ней участие в прошлом году. Надеюсь, что и у меня получится! 

— Что для тебя волонтерство?

Волонтерство — это образ моей жизни. Кто-то в свободное время смотрит мультики или играет в компьютерные игры, а я все время куда-то бегу. И это здорово! Ведь я получаю новые впечатления, знакомлюсь с новыми людьми и нахожу новых друзей.

За время проекта "Добро не уходит на каникулы" я познакомилась и подружилась с ребятами из разных уголков России. Надеюсь, мы с ними обязательно встретимся и пообщаемся лично.

— Какой совет ты можешь дать ровесникам? Как привлечь детей к волонтерству? 

Ребята, не бойтесь участвовать в разных проектах! Чем больше вы делаете, тем лучше. 

Хорошо, что есть проекты, которые позволяют участвовать детям младшего школьного возраста. Я бы еще сделала такой добрый конкурс для детей с четырех лет, чтобы волонтером мог стать любой желающий.

Так у детей возникнет привычка помогать, и она останется на всю жизнь.

Беседовала Дарья Коченова

Если у вас есть истории о юных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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