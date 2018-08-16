Завершилась регистрация на конкурс "Доброволец России"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Больше 15 тысяч социальных проектов из всех регионов страны представили волонтеры, в общей сложности в них принимает участие более 1,5 миллиона человек. Заявочная кампания завершилась 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба "Года добровольца".

Больше всего инициатив было зарегистрировано из Адыгеи, Башкортостана, Приморского края, Ростовской и Костромской областей. Самыми популярными номинациями этого года стали "Помощь детям", "Вокруг меня" (экологическое добровольчество и проекты в сфере городских реноваций) и "Рожденные помогать" (помощь инвалидам, пожилым людям, терминальным больным, а также защита животных).

Принять участие в "Добровольце России — 2018" могли все желающие старше восьми лет, от самых юных волонтеров (8-14 лет) поступило около тысячи заявок.

Среди конкурсных проектов много инновационных для волонтерского движения, например "Слушаем живопись" (Орловская область) — приобщение слабовидящих и слепых людей к миру изобразительного искусства. Школьники из волонтерского отряда "Альтаир" сочиняют авторские рассказы по сюжетам картин орловских художников и ставят аудиотактильные постановки.

Участников ждут региональные этапы, финалисты которых пройдут экспертную оценку и народное голосование. Имена победителей станут известны в начале декабря в рамках празднования национального дня волонтера, лучшие в своих направлениях получат гранты в размере до 1 миллиона рублей, а их авторы станут спикерами молодежных и общественных форумов.

Особенностью конкурса "Доброволец России — 2018" стало введение программы ускоренного обучения участников компетенциям проектного менеджмента, а также подготовка инициатив к дальнейшему тиражированию в других регионах страны.

По этой программе было подано 700 заявок, из них будет отобрано 100 лучших. Сопровождать проекты будут опытные наставники.

"Доброволец России" стал частью платформы "Россия — страна возможностей". Это крупнейший волонтерский конкурс в стране и ключевой механизм выявления и распространения успешных социальных практик.