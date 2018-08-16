Время добрых дел: в социальном ролике рассказали об известных волонтерах

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Социальный ролик "Время добрых дел пришло" снят в реальных условиях и рассказывает о волонтерской деятельности известных личностей, общественных послов тематического года, сообщает пресс-служба "Года добровольца".

Послы Года добровольца познакомили зрителей с больничным, социальным и поисковым волонтерством. Основной посыл ролика: "Время добрых дел пришло, начинайте действовать прямо сейчас". Его герои рассказывают, что для добровольчества порой может хватить одного дня или даже нескольких часов.

Народные артисты РФ братья Эдгард и Аскольд Запашные приняли участие в поисковой операции отряда "Лиза Алерт", а телеведущая и актриса Алла Михеева посетила Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Также в ролике представлена деятельность проекта "Кукла лечит" новокузнецкого театра кукол "Сказ", инициатором которого является актер и режиссер театра и кино, художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.