Владимир Путин встретился с волонтерами Северного Кавказа

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил северо-кавказский окружной молодежный форум "Машук" в Пятигорске, сообщает пресс-служба "Года добровольца". Волонтеры — участники мероприятия провели экскурсию для почетного гостя и рассказали об особенностях добровольческой смены.

То, чем вы занимаетесь, чему посвящаете свое время, не преследует прагматичных интересов. Деятельность волонтера и добровольца далека от получения прибыли, она связана с милосердием, искренним порывом души. Человечество не знает более мощного мотора, чем сердце, и поэтому деятельность, которая идет от сердца, максимально эффективна!", — заявил президент, обращаясь к участникам форума.

Во время визита Владимиру Путину представили флагманские социально значимые инициативы регионов Северного Кавказа, в частности экологический проект "Чистый Каспий", интерактивную систему реабилитации для детей, программу для симуляций и планирования медицинских операций, модель туристического гида по регионам Кавказа, основанного на технологии виртуальной реальности, и ряд других проектов.

Также глава государства встретился с участниками всероссийского конкурса "Доброволец России". Среди них авторы проектов по урбанистике, сохранению исторической памяти и семейных ценностей, арт-терапии для детей в больницах, популяризации донорства. В ходе разговора Путин отметил важность деятельности волонтеров для сохранения языков и культуры малых народов, работы в социальных сетях и популяризации здорового образа жизни.

Северо-Кавказский окружной молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске (Ставропольский край) с 11 по 24 августа в формате двух смен: "Добровольчество" и "Гражданское общество". Форум направлен на создание коммуникативной среды, поддержку молодежных инициатив, повышение уровня компетенций и навыков молодежи. За восемь лет проведения форума в нем приняло участие около 20 тысяч человек.