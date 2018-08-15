Владимир Путин встретился с волонтерами Северного Кавказа

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил северо-кавказский окружной молодежный форум "Машук" в Пятигорске, сообщает пресс-служба "Года добровольца". Волонтеры — участники мероприятия провели экскурсию для почетного гостя и рассказали об особенностях добровольческой смены.
То, чем вы занимаетесь, чему посвящаете свое время, не преследует прагматичных интересов. Деятельность волонтера и добровольца далека от получения прибыли, она связана с милосердием, искренним порывом души. Человечество не знает более мощного мотора, чем сердце, и поэтому деятельность, которая идет от сердца, максимально эффективна!", — заявил президент, обращаясь к участникам форума.
Во время визита Владимиру Путину представили флагманские социально значимые инициативы регионов Северного Кавказа, в частности экологический проект "Чистый Каспий", интерактивную систему реабилитации для детей, программу для симуляций и планирования медицинских операций, модель туристического гида по регионам Кавказа, основанного на технологии виртуальной реальности, и ряд других проектов.
Северо-Кавказский окружной молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске (Ставропольский край) с 11 по 24 августа в формате двух смен: "Добровольчество" и "Гражданское общество". Форум направлен на создание коммуникативной среды, поддержку молодежных инициатив, повышение уровня компетенций и навыков молодежи. За восемь лет проведения форума в нем приняло участие около 20 тысяч человек.