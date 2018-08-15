Год волонтера
Участникам Машука рассказали, как проявить себя
© Пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России
(обновлено: 11:38 15.08.2018)
060

Участникам "Машука" рассказали, как проявить себя

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Образовательная программа на Северо-Кавказском форуме "Машук" продолжилась встречей с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым и руководителем АНО "Россия — страна возможностей" (РСВ) Алексеем Комиссаровым, они познакомили участников с проектами и программами для молодежи, реализуемыми на государственном уровне, сообщает пресс-служба Года добровольца.

Александр Бугаев отметил, что миссия Росмолодежи — создавать максимум возможностей для самореализации молодых людей. Он рассказал о грантовых конкурсах, которые проводит ведомство.

Северный Кавказ — единственный округ в стране, где есть собственный конкурс проектов, направленный на развитие конкретного региона. И это, по моему мнению, очень правильно. Например, Дагестан — самый "молодой" субъект РФ. Это драйвер будущего — на Кавказе живет активная молодежь, способная решать стоящие перед ней вызовы", — заявил Бугаев.

В свою очередь Алексей Комиссаров рассказал, что сегодня платформа "Россия — страна возможностей" объединяет 13 проектов, участниками которых становятся люди разных возрастов, профессий, национальностей и интересов. Он презентовал конкурс для школьников "Мой первый бизнес", социальную акцию "Благодарю", кубок по менеджменту среди студентов "Управляй!", чемпионат профессионального мастерства World Skills Russia, соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс" и другие инициативы.

Обращаясь к участникам "Машука", он отметил, что приехал на форум в том числе, чтобы понять запрос молодежи по отношению к платформе.

Кириенко выступил на молодежном форуме Машук-2018
© Пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России
Кириенко выступил на молодежном форуме "Машук-2018"
"Организация была учреждена по указу президента РФ в конце мая, и с сентября мы активно начнем работу. Нам очень важно понять, какой вектор развития видит наша целевая аудитория. Также мы готовы расширять платформу и ищем проекты, которые могут обеспечивать социальные лифты в различных сферах", — сказал он.

В формате "вопрос-ответ" добровольцы смогли узнать у спикеров об актуальном статусе федерального закона о молодежи, планах по расширению возрастных границ молодежи на законодательном уровне, создании ресурсных центров добровольчества в регионах, развитии в стране семейного волонтерства и института наставничества.

Северо-Кавказский окружной молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске (Ставропольский край) с 11 по 24 августа в формате двух смен — "Добровольчество" и "Гражданское общество".

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена