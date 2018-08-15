Участникам "Машука" рассказали, как проявить себя

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Образовательная программа на Северо-Кавказском форуме "Машук" продолжилась встречей с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым и руководителем АНО "Россия — страна возможностей" (РСВ) Алексеем Комиссаровым, они познакомили участников с проектами и программами для молодежи, реализуемыми на государственном уровне, сообщает пресс-служба Года добровольца.

Александр Бугаев отметил, что миссия Росмолодежи — создавать максимум возможностей для самореализации молодых людей. Он рассказал о грантовых конкурсах, которые проводит ведомство.

Северный Кавказ — единственный округ в стране, где есть собственный конкурс проектов, направленный на развитие конкретного региона. И это, по моему мнению, очень правильно. Например, Дагестан — самый "молодой" субъект РФ. Это драйвер будущего — на Кавказе живет активная молодежь, способная решать стоящие перед ней вызовы", — заявил Бугаев.

В свою очередь Алексей Комиссаров рассказал, что сегодня платформа "Россия — страна возможностей" объединяет 13 проектов, участниками которых становятся люди разных возрастов, профессий, национальностей и интересов. Он презентовал конкурс для школьников "Мой первый бизнес", социальную акцию "Благодарю", кубок по менеджменту среди студентов "Управляй!", чемпионат профессионального мастерства World Skills Russia, соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс" и другие инициативы.

Обращаясь к участникам "Машука", он отметил, что приехал на форум в том числе, чтобы понять запрос молодежи по отношению к платформе.

"Организация была учреждена по указу президента РФ в конце мая, и с сентября мы активно начнем работу. Нам очень важно понять, какой вектор развития видит наша целевая аудитория. Также мы готовы расширять платформу и ищем проекты, которые могут обеспечивать социальные лифты в различных сферах", — сказал он.

В формате "вопрос-ответ" добровольцы смогли узнать у спикеров об актуальном статусе федерального закона о молодежи, планах по расширению возрастных границ молодежи на законодательном уровне, создании ресурсных центров добровольчества в регионах, развитии в стране семейного волонтерства и института наставничества.

Северо-Кавказский окружной молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске (Ставропольский край) с 11 по 24 августа в формате двух смен — "Добровольчество" и "Гражданское общество".