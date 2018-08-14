Кириенко выступил на молодежном форуме "Машук-2018"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил северо-кавказский молодежный форум "Машук-2018". На встрече с участниками "Машука" Сергей Кириенко презентовал проекты платформы "Россия — страна возможностей" ("РСВ"), в которую входит всероссийский конкурс "Доброволец России". Об этом сообщает пресс-служба "Года добровольца".

По его словам, на Северном Кавказе более 300 тысяч волонтеров, и они активно включены во все крупные общественно значимые программы. Кириенко отметил, что каждый актуальный и полезный проект может стать частью платформы "РСВ" и быть растиражирован по всей России.

Судьба страны определяется неравнодушием ее граждан, людьми, которые не просто ждут, пока что-то поменяется, а преобразовывают свою жизнь, знакомых, родного населенного пункта и региона. А задача государства — создавать для этого условия", — сказал Кириенко.

Он также рассказал о результатах прошлогоднего конкурса "Лидеры России", проекте для управленцев "Мой Дагестан", студенческих олимпиадах "Я — профессионал" и различных грантовых конкурсах для социальных проектов.

"Возможностей в стране огромное количество, но реализовать их могут только люди. Порой человеку сложно достичь успеха, потому что он не уверен в собственных силах или не готов рискнуть. Но, действуя в команде, вы облегчаете свой путь! Объединяйтесь и воплощайте свои идеи в жизнь!", — заявил Кириенко.

Северо-Кавказский окружной молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске (Ставропольский край) с 11 по 24 августа в формате двух смен: "Добровольчество" и "Гражданское общество". Форум направлен на создание коммуникативной среды, поддержку молодежных инициатив, повышение уровня компетенций и навыков молодежи.