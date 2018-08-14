Волонтеры помогут провести фестиваль фейерверков в Братеевском парке

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. 18-19 августа лучшие пиротехнические команды мира примут участие в масштабном шоу — международном фестивале фейерверков "Ростех". Организаторы поддерживают Год добровольца в России, в связи с чем тематически фестиваль будет посвящен добру и волшебству, сообщил на пресс-конференции о подготовке к пиротехническому празднику член совета директоров компании-организатора Андрей Насоновский.

По словам Насоновского, в мероприятии примут участие волонтеры, которые будут помогать как на площадке фестиваля, так и на станциях метро, ближайших к Братеевскому каскадному парку, где пройдет пиротехническое шоу. Добровольцы будут помогать посетителям ориентироваться в парке и рассаживаться на трибунах.

"И конечно, волонтеры не могли не подготовить собственную акцию: они организуют флешмоб в центре парка, который будет называться "Фейерверк добрых дел". Это будет очень весело, потому что все гости парка смогут к нему присоединиться", — добавил Насоновский.

Отвечая на вопрос журналиста о культурном волонтерстве, арт-директор фестиваля Андрей Бартенев рассказал, что в его юности было похожее направление энтузиастов, в котором он принимал активное участие.

"Благодаря этому движению мы сделали много хорошего в своей жизни, и для творчества, и для самообразования, и для истории. Мы исследовали окружающий мир и то, как его можно изменить через свой личный опыт соприкосновения с ним", — поделился художник, также выразив надежду, что волонтерская команда поможет ему раскрасить инсталляцию с фигурами медведей к фестивалю.

Кроме того, рассказывая об участии в благотворительности, он отметил, что много работ отдает на аукционы в помощь нуждающимся, а также проводит открытые уроки и программы для детей из малообеспеченных семей в галерее "ЗДЕСЬ на Таганке", куратором которой он является.