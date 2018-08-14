Волонтеры Северного Кавказа убрали мусор в уникальной природной зоне

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В рамках третьего рабочего дня девятого Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2018" прошла экологическая акцию по уборке горы Машук. 60 добровольцев собрали более 100 мешков мусора. Об этом сообщает пресс-служба Года добровольца.

На склоне волонтеры обнаружили даже капот автомобиля.

"Я за то, чтобы у людей формировалось осознанное отношение к природе и чтобы каждый житель и гость Северного Кавказа понял, что нельзя оставлять за собой мусор", — рассказала участница из Республики Дагестан Патимат Абакарова.

Прикладная программа первой смены "Машука-2018" продолжилась посещением Детской городской клинической больницы Пятигорска, там волонтеры-медики провели для маленьких пациентов занятия по арт-терапии: рисованию, лепке из пластилина, созданию игрушек из воздушных шаров. По мнению медицинских добровольцев, творчество — важная часть терапии, необходимой для успешного лечения, оно помогает детям сохранять эмоциональный настрой.

"Мы встретились с ребятами, которые находятся в стационарах отделений педиатрии, неврологии и реанимации, и научили их принципам здорового образа жизни", — поделилась впечатлениями участница форума, заместитель регионального координатора движения "Волонтеры-медики" в Ставропольском крае Ася Сагателян.

Северо-Кавказский окружной молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске (Ставропольский край) с 11 по 24 августа в формате двух смен: "Добровольчество" и "Гражданское общество". Форум направлен на создание коммуникативной среды, поддержку молодежных инициатив, повышения уровня компетенций и навыков у молодежи.