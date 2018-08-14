Волонтеры формируют международную команду к празднованию 75-летия Победы

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. К 2020 году будет сформирована международная волонтерская команда 75-летия Победы. Об этом рассказала руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, сообщается на официальном сайте движения.

Цель проекта — сплотить граждан разных стран вокруг общей истории и сохранять мир.

Вторая мировая и Великая Отечественная войны изменили ход истории во всем мире. Особенно это касается России, стран СНГ и Европы. У всех нас есть личные семейные истории, связывающие нас с этой страшной войной и Великой Победой. 75-я годовщина Победы — прекрасный повод вспомнить о том, что мы можем вместе бороться за мир и общее будущее. Через истории родственников, очевидцев тех событии мы сможем сохранить память о войне, чтобы эта трагедия не повторилась", — рассказала Амельченкова.

Презентация проекта интернациональной волонтерской команды прошла на форуме соотечественников "БалтАртек" в Калининградской области, который проводит Росмолодежь при поддержке МИД России, Россотрудничества, правительства Калининградской области и фонда Future Team. Участниками мероприятия стали 350 специалистов в области международных отношений и публичной дипломатии из молодых соотечественников, проживающих за рубежом, представителей волонтерских организаций и социально ориентированных НКО, а также координационных советов российских соотечественников из 70 стран мира.

Соотечественникам было предложено поучаствовать в отборе координаторов, которые займутся формированием волонтерских команд в своих странах. Пройти отбор могут все желающие — как наши соотечественники за рубежом, так и коренные жители других стран.

Результаты отбора будут известны в конце 2018 года, работа по подготовке и обучению будущей международной команды тоже начнется скоро — на данный момент уже известно о том, что координаторы волонтеров из других стран смогут стать "Послами Победы" и соорганизаторами ключевых праздничных мероприятий 9 мая 2019 года на Красной площади в Москве.