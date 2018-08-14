Новиков рассказал об актуальных направлениях развития волонтерства

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Открытый диалог с начальником управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым состоялся на Северо-Кавказском окружном молодежном форуме "Машук-2018". Спикер рассказал участникам об актуальных направлениях поддержки и развития волонтерского движения, сообщает пресс-служба Года добровольца.

"Сегодня мы видим, что импульс, заданный президентом России в декабре 2017 года, подхватили жители страны. Количество волонтеров за первые шесть месяцев Года добровольца увеличилось с 7-8 % от числа взрослого населения до 10-11 %", — сказал Новиков.

Отвечая на вопрос гостя, почему они занимаются волонтерством, участники форума отметили, что добровольчество — это возможность стать лучше, получить новые профессиональные компетенции, сломать сложившиеся в обществе стереотипы.

Искренний, человеческий, личный порыв делать добрые дела — это самое ценное в сегодняшнем обществе. Его легко спугнуть, поэтому волонтерский тренд нужно оберегать и ни в коем случае не бюрократизировать", — считает Сергей Новиков.

Он также рассказал о проектах, которые в рамках Года добровольца запланированы на ближайшее время.

Участники "Машука-2018" расспросили гостя об административных и финансовых мерах поддержки добровольчества, планах по внедрению волонтерской помощи в разные сферы жизни общества, а также презентовали свои инициативы.

Напомним, Северо-Кавказский окружной молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске (Ставропольский край) с 11 по 24 августа в формате двух смен: "Добровольчество" и "Гражданское общество".