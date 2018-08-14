В рамках студенческого форума пройдет смена "Я – доброволец"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В рамках Студенческого образовательного форума в Казани с 21 по 25 августа пройдет смена "Я — доброволец". Об этом сообщается на официальном сайте форума.

Участниками смены станут студенты со всей Республики Татарстан, добровольцы всех направлений: событийного и социального волонтерства, волонтеры-экологи и медики, волонтеры Победы и волонтеры в сфере культуры.

СОФ-2018 будет включать три смены. Помимо тренинга для волонтеров с 15 по 19 августа пройдет смена "Студенческое самоуправление СПО 2.0" для студентов среднего специально образования, а с 26 по 30 августа студенты, получающие высшее образование, обсудят тему "Карьерных траекторий студенческой молодежи".

Участниками Студенческого образовательного форума — 2018 станут более 3 тыс. студентов и абитуриентов высших и средних специальных учебных заведений из городов и районов Республики Татарстан и других регионов России.