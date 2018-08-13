В Челябинской области провели волонтерскую смену

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Добровольческая смена для юных активистов Челябинской области прошла с 6 по 10 августа в региональном палаточном лагере, сообщили в пресс-службе областного министерства образования и науки.

За пять дней более 100 школьников познакомились с событийным, экологическим, медийным и социальным добровольчеством, а также с деятельностью "Волонтеров Победы". Помимо этого, южноуральцы познакомились с проектом "Второе дыхание", в рамках экологической инициативы узнали, что делать с ненужными вещами и как с пользой применить их в хозяйстве.

"Основная цель этой смены — развитие школьного добровольчества, популяризация участия в движении, а также создание волонтерских центров на базе образовательных организаций. Помимо этого, очень важно донести идею бескорыстия и воспитать наших детей с верными приоритетами и жизненными ориентирами", — рассказал замминистра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.