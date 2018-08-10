Путин: Ключевое место на форуме "Машук" занимает тема добровольчества

ПЯТИГОРСК, 10 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил обращение участникам, организаторам и гостям Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2018", который открылся сегодня в Пятигорске. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Отрадно, что ваши ежегодные встречи, объединяющие деятельных, творческих молодых людей, искренне стремящихся внести свой вклад в развитие Северного Кавказа, реализацию его серьезного потенциала, стали доброй традицией. <…> В нынешнем году важное, ключевое место в повестке занимает тема добровольчества, популяризации его идеалов и ценностей, укрепления традиций этого благородного, созидательного движения", — говорится в тексте обращения.

Также глава государства пожелал участникам форума плодотворного и взаимополезного общения со сверстниками и успехов.

Форум "Машук-2018" проходит в Пятигорске с 10 по 17 августа при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, правительства Ставропольского края при поддержке Министерства образования и науки России и Федерального агентства по делам молодежи. В этом году мероприятия форума посвящены Году добровольца.