В «Сокольниках» пройдет выставка собак из приюта

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Познакомиться с собаками из муниципального приюта "Дубовая роща" смогут все желающие в московском парке "Сокольники" в воскресенье, 19 августа с 12.00 до 17.00, сообщает пресс-служба приюта.

Организаторы выставки отмечают, что все собаки социализированы, здоровы и привиты. Волонтеры приюта с радостью расскажут об историях жизни питомцев и о том, почему взять собаку из приюта совсем не страшно.

В программе мероприятия заявлены детская зона с собакой-аниматором, семинары под руководством профессионального кинолога, выступление диджея и фотозона с приглашенным фотографом.

Также на выставке будет открыт сбор помощи для "жителей" "Дубовой рощи" — можно принести сухой корм, консервы и медикаменты, амуницию и игрушки.