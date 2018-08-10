В Челябинске волонтеры восстанавливают старинный дом

ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг — РИА Новости. В рамках фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" волонтеры Челябинска приступили к реставрации одноэтажного жилого дома на улице Российской. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Активисты вместе с профессиональными архитекторами и строителями трудятся в любую погоду, и за несколько дней работы волонтерам удалось очистить фасад здания. Задачи полностью отремонтировать дом нет, главное — раскрыть потенциал подобных старинных зданий и подать пример остальным.

Как отмечают организаторы проекта "Том Сойер фест", к добровольцам может присоединиться любой желающий.

"Это такое мероприятие, когда собираются люди, единомышленники и делают хорошее дело. Раньше строили очень гармонично, сомасштабно размеру человека. Люди чувствуют себя в такой среде гораздо комфортнее, — отмечает Галина Зубаирова, организатор фестиваля "Том Сойер".