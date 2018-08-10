"Мама, папа, я волонтер": зачем современные дети становятся добровольцами

Считается, что в России детское волонтерское движение основывалось на опыте советских молодежных организаций, однако это утверждение требует доказательств. Корреспондент "Года волонтера" спросила нынешних детей-добровольцев и их родителей, где граница между добрыми делами и эксплуатацией детского труда и как сейчас можно привлечь подрастающее поколение к волонтерству.

Меня не остановить

Алена Медведева из Братска руководит волонтерскими школьными отрядами с третьего класса. Сейчас девочке 13 лет, и она уже активист, участник Российского движения школьников (РДШ), а также научилась играть на трех инструментах.

На вопрос, как она все успевает, Алена отвечает, что совмещать все дела очень легко.

В свои 13 лет Алену можно назвать гуру тайм-менеджмента: она умеет расставлять приоритеты, сортировать задачи по уровню сложности и вообще обладает навыками, которые некоторым 13-летним недоступны.

Конечно, бывает тяжело, но трудности закаляют! Может быть неделя, когда все расписано по минуте, в такие моменты не до сна. Но это значит, что следующая будет гораздо легче и будет много времени, чтобы придумать что-то новое!", — говорит она.

© Фото из личного архива Алены Медведевой Алена Медведева © Фото из личного архива Алены Медведевой Алена Медведева

Волонтерство для Алены — это "целая жизнь, наполненная своими яркими красками и эмоциями", а РДШ — возможность проявить себя.

Алена настроена на добрые дела очень серьезно. В этом январе она вместе с другими ребятами-волонтерами собиралась организовать проект по сбору отработанных батареек, и даже 30-градусный братский мороз их не остановил.

"Мы очень сильно тогда замерзли, но не зря! Теперь в школах и магазинах нашего города стоят ящики, а нам удалось спасти несколько сотен ежиков!", — с восторгом рассказывает девочка.

Кажется, что в 13 лет у ребенка вообще нет свободного времени. Но, по словам Алены, ее родители положительно относятся к волонтерской прыти дочери.

Они знают: если я решила что-то делать, то меня не остановить", — скромно заверяет волонтер со стажем.

В волонтеры я б пошла, но мама не велела

Елена Иванова, мать уже взрослой дочери-волонтера, в отличие от родителей Алены, придерживается осторожной позиции по поводу добровольчества и называет эту деятельность "использованием забесплатно".

Вместо того чтобы еще один язык учить (пригодится) или деньги зарабатывать, она тратит время на ерунду. Кто-то пиарится за ее счет, а она бесплатно работает!", — сетует Елена.

С такой же осторожностью Елена относится и к мероприятиям молодежных движений.

"Вы знали, что там мальчики и девочки в одной палатке живут? Вообще неизвестно, чем они на этих "молодежных форумах" занимаются", — поделилась переживаниями мать волонтера.

Возмущение нашей героини можно принять за излишние волнение и заботу. Но Елена непоколебима, и ей приходится ставить дочери ультиматум: сначала получи диплом, выйди на работу и замуж, а потом волонтерствуй на здоровье.

Замруководителя дирекции "Года волонтера", директор Росдетцентра, ответственный секретарь координационного совета РДШ Алиса Крюкова считает, что волонтерство среди детей — это совсем не эксплуатация труда, а воспитательный элемент.

Интересное — детям

РДШ, представители которого находятся во всех 89 регионах страны, по словам Крюковой, к каждому школьнику находит индивидуальный подход.

Мы придумываем проекты, интересные в первую очередь самим детям. Над ними работают не взрослые, а старшие школьники", — говорит она.

На российских слетах РДШ собираются дети из разных регионов. Там проходят форсайт-сессии, на которых организаторы вместе с детьми ищут те форматы добровольческой деятельности, которые им интересны.

Как отмечает Алиса Крюкова, дети любят помогать животным в зоопарках, биологических центрах, также им нравится общаться с больными детьми и сиротами.

"Недавно мы проводили всероссийскую акцию "Школьный пленэр", в ходе которой ребята отправляли свои рисунки больным детям, приносили им книги с пожеланиями", — рассказала она.

По словам эксперта, детям ближе игровые форматы волонтерства, а вот субботники они не воспринимают как добровольческую деятельность. Но тут можно придумать и организовать экологический отряд, тематические проекты, например сегодня убираем побережье Байкала, завтра — лесопарковую зону.

Большую роль в реализации волонтерских проектов РДШ возлагает на плечи родителей. Единственная сложность при этом, по словам ответственного секретаря координационного совета РДШ, — научить родителей слушать детей и делать так, как хочется именно детям.

Взрослые чаще всего хотят делать по-своему, говорить детям, чем заниматься. Это непонимание между поколениями. Если мы научимся слушать друг друга, то все будет хорошо. Добровольчество должно быть добровольным", — уверена Крюкова.

Помимо РДШ в России активно развивается другое движение для детей — всероссийское детско-юношеское общественное движение "Школа безопасности". Надежда Ершова, председатель этой организации, руководитель детского крыла Российского союза спасателей, считает, что родителям не стоит волноваться за своих детей, если те хотят приносить пользу обществу. По системе "Школы безопасности" занимается свыше 165 тысяч детей и подростков от 8 до 18 лет включительно.

Ершова с гордостью рассказала о двух подопечных школы, которые год назад спасли жизнь женщине у станции метро "Планерная" в Москве: в течение нескольких минут они нормализовали состояние пострадавшей и вызвали скорую. Этот случай, по словам эксперта, показывает, что ребята правильно обучены оказанию первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях.

"Школа безопасности" объединяет разные направления: "Юный пожарный", "Юный спасатель", "Юный водник". Россоюзспас проводит обучающие мероприятия, конкурсы, соревнования. Формы работы движения очень разные — это и кружки, и секции, и пиар-акции.

Как отмечает Надежда Ершова, не всем в движении обязательно быть спасателями. Ребенок может научиться оказанию первой помощи, что полезно и для спасения собственной жизни при чрезвычайных ситуациях. Сейчас в организации работают с любой категорией детей.

Волонтерство — это серьезная и тяжелая работа

Ирина Барыбина, мама 6-летней Дианы и 8-летнего Марка, поддерживает добровольчество и убеждена, что дети должны заниматься тем, чем хотят. Но в масштабах одной семьи — перевести бабушку через дорогу, накормить бездомного котенка.

"Любая твоя деятельность требует больших затрат энергии, и ты должен получить эту энергию обратно. Для меня все эти организации, массовые сборы, толпы людей с горящими глазами — помешательство. Принимать решения за своих детей я не могу, я могу только объяснить, что к чему", — говорит она.

У волонтеров для добрых дел должна быть серьезная мотивация, считает Ирина. Для некоторых это энергетическая подпитка, особенно для пожилых людей, они получают общение, знакомства. Для подрастающего поколения волонтерство — это тяжело, так как на них сваливается огромная нагрузка еще и в виде учебы и взросления.

Алиса Крюкова считает вознаграждения, то есть то, что может получить ребенок за добровольческую деятельность, дискуссионной темой.

Это искажение понятия "добровольчество", так как мотивом для волонтерства считается только желание помогать. Хотя сейчас во многих вузах при поступлении за добровольчество и общественную деятельность начисляются дополнительные баллы. Ребята получают вознаграждение и в виде различных навыков — коммуникационных, организаторских. Действует система грантов для молодых людей от 14 лет на реализацию своих инициатив".

Также, как отмечает Алиса, ребята, вышедшие из добровольческих отрядов РДШ, теперь учатся в вузах и занимают позиции руководителей молодежных объединений.

Среди таких ребят — Александр Глуховской из станицы Кавказской Краснодарского края.

Сейчас Саше 16 лет, и в этом году он уже пять лет как помогает волонтером.

"Я начинал в доме творчества, в районной организации содружества волонтеров Кавказского района Краснодарского края. Вместе с волонтерами нашей станицы мы организовывали мероприятия, помогали детям-инвалидам, сиротам, ветеранам. Приходили по праздникам, беседовали, помогали сделать что-то во дворе", — рассказывает он.

© Фото из личного архива Александра Глуховского Александр Глуховский © Фото из личного архива Александра Глуховского Александр Глуховский

Александр сейчас возглавляет самоуправление в школе. По его словам, полезный организаторский опыт он получил на смене РДШ "Шаг в будущее страны" в "Орленке" в прошлом году: там молодого человека избрали во Всероссийский совет по развитию добровольчества.

Родители Саши только приветствуют его увлечения и гордятся сыном.

"Ведь все, что мои родители в нас с братом вложили, приносит хорошие плоды", — считает он.

Для Александра быть волонтером довольно сложно, так как сейчас ему приходится совмещать любимое увлечение и подготовку к экзаменам, из-за большого количества школьных мероприятий приходится поздно возвращаться домой. Но Саша считает, что без добрых дел человеку не жить.

Человек — это такое создание, которое должно приносить пользу. Каждый день я просыпаюсь и ставлю себе цель, составляю план, а в конце дня я сажусь и вспоминаю, что полезного я сделал", — рассказывает Саша и добавляет, что если ничего не сделано, то день прошел впустую.

Беседовала Дарья Коченова

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