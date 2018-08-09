Объявлен шорт-лист конкурса молодежных волонтерских проектов в библиотеках

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Определены финалисты всероссийского конкурса "Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке", сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

В шорт-лист вошло 38 проектов в номинациях "Лучший реализованный волонтерский проект в библиотеке", "Лучшая идея волонтерского проекта в библиотеке" и "Лучший личный опыт культурного волонтерства в библиотеке".

Всего на конкурс поступило 358 заявок из 63 регионов. Наибольшее число заявок пришло из Московской области, Белгородской, Новосибирской, Свердловской областей, Удмуртской Республики, Красноярского края и города Москвы.

Церемония награждения победителей пройдет в рамках пятого международного конгресса "Современная молодежь в современной библиотеке" в октябре. Победители получат дипломы и памятные призы.

Конкурс проводится Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке Министерства культуры РФ.