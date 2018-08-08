Более 10 тыс. человек уже подали заявки на конкурс “Доброволец России”

МОСКВА, 8 августа — РИА Новости. О желании участвовать в конкурсе "Доброволец России" заявило уже более десяти тысяч человек, регистрация закроется через неделю, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

Лидерами среди регионов по количеству заявок стали Республика Адыгея и Приморский край, самыми популярными направлениями — социальное и экологическое волонтерство.

"Результаты этого года впечатляющие: если в прошлом году заявок было около полутора тысяч, то в этом их количество превышает десять тысяч. По сути, на сегодняшний день мы сформировали самую большую базу социальных практик, которые реализуются волонтерами", — заявил Артем Метелев, председатель совета Ассоциации волонтерских центров.

В рамках премии все желающие в возрасте от восьми лет могут представить свой социальный проект. Победители в своих направлениях станут спикерами молодежных и общественных форумов, а также получат гранты в размере до одного миллиона рублей.

Также впервые в рамках премии пройдет обучение волонтеров и акселерация проектов, что позволит повысить качество оказываемой добровольцами помощи.

Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте конкурс.добровольцыроссии.рф.