10 августа в Туле состоится фестиваль добровольцев

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. 10 августа в Туле на территории Тульского кремля состоится фестиваль Добровольцев, сообщает пресс-центр молодежной политики Тульской области.

Для посетителей мероприятия будут работать интерактивные площадки от крупных волонтерских объединений, на которых будет представлена информация о волонтерских акциях Тулы и Тульской области, а также о добровольческих достижениях.

Также пройдут мастер-классы по кинусайге (созданию художественных изделий из лоскутков), добропикник, будет работать точка "Измерь свое давление", викторина "Я — гражданин", состоятся гонки на самокатах и многое другое.

В мероприятии примут участие Тульская региональная общественная организация содействия развитию добровольчества "Волонтерский корпус "Волонтер 71", тульское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", представители всероссийского общественное движения "Волонтеры-медики" по Тульской области, тульский волонтерский центр при МБУ "ММЦ Родина", Отряд серебряных волонтеров "Светоч", Волонтерская организация "Благотворительный фонд "Не молчи".