Акцию "Безопасный Байкал" предложили сделать ежегодной

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Власти и общественность предлагают сделать акцию "Безопасный Байкал" ежегодной, так как каждый год увеличивается количество туристов на озере, а также и число происшествий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

Ранее МЧС и Общероссийский народный фронт договорились провести с 6 по 10 августа профилактическую акцию по обеспечению безопасности отдыхающих на озере Байкал. Совместные патрулирования проводят около тысячи спасателей, представителей силовых структур, общественных организаций, старост населенных пунктов и волонтеров.

С предложением сделать акцию "Безопасный Байкал" традиционной выступили руководители муниципальных администраций. Инициативу встретили с одобрением и волонтеры, и сотрудники МЧС России", — сказал собеседник агентства.

По его словам, количество туристов на Байкале каждый год возрастает, вместе с этим увеличивается число происшествий, когда отдыхающим требуется помощь спасателей.

"Например, в 2017 году помощь наших спасателей получили 500 человек, а за 7 месяцев этого года уже 747 человек нуждались в такой помощи", — отметил собеседник агентства.

За два дня участники охватили 50 мест отдыха и провели 736 бесед с отдыхающими на воде и рыбаками, 40 занятий на туристических базах и в 16 детских оздоровительных лагерях. Проведено 14 патрулирований туристических маршрутов, при которых проинструктированы 10 групп. За нарушение правил пользования маломерными судами к административной ответственности привлечены четыре человека. Кроме того, очищено от мусора более 42 километров береговой линии.