Волонтеры парка "Зарядье": истории хранителей центра Москвы

Волонтеров "Зарядья" называют хранителями, ведь их основная задача — сохранять природное и культурное пространство городского парка в самом центре Москвы. Но на самом деле у добровольцев миссия шире: после открытия парк стал модной площадкой, где проводится огромное количество мероприятий на любой возраст и вкус, а во время ЧМ-2018 парк был еще и местом притяжения болельщиков.

Без волонтеров в "Зарядье", пожалуй, не справились бы с наплывом посетителей. Добровольцы рассказывают гостям о том, что стоит посмотреть на обширной территории, прокладывают удобный маршрут, помогают в проведении различных мероприятий и, конечно, создают доброжелательную атмосферу, чтобы гостям парка было комфортно и интересно.

Корреспондент спецпроекта "Год волонтера" собрал истории тех, кто добровольно помогает "Зарядью" практически с момента открытия парка.

Энергия и опыт

Надежда Астахова — "серебряный" волонтер, ей 67 лет. В свое время она закончила Первый Медицинский институт им. Сеченова и 45 лет проработала в аптеках Москвы. Надежда всю жизнь занималась активной общественной работой и много общалась с людьми. В 2015 году она вышла на пенсию, но решила, что дома сидеть скучно.

© Алина Мухина Надежда Астахова в 2015 году вышла на пенсию, но решила, что дома сидеть скучно

По счастливой случайности ей предложили попробовать себя в добровольчестве, она прошла обучение и стала "серебряным" волонтером. Надежда говорит, что добровольчество дает ей много возможностей, а еще ей интересно общаться с молодыми: они заряжают энергией, а она делится своим опытом.

"Молодые не ворчат, они не разочарованы в жизни, вот и я думаю, что для скуки и депрессии не должно быть поводов, когда ты занят полезным делом. Мне кажется, что добровольчество дает мне общение без преград, поскольку волонтеры не хвастаются друг перед другом своими достижениями в жизни, все просто стараются помогать людям и радуются жизни", — считает Надежда.

Для себя она выбрала волонтерство на культурных и спортивных мероприятиях, в этом у нее уже есть значительный опыт.

За три года она приняла участие в таких мероприятиях, как Кубок конфедераций, Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в Сочи, Танковый биатлон, даже в церемонии награждения кинопремии "Ника" доводилось участвовать. С 2015 года она помогает в организации шествия 9 Мая в штабе "Бессмертного полка" — на горячей линии и модерации электронной книги памяти.

В "Зарядье" Надежда волонтерит с открытия:

"Это замечательный парк с уникальной природой, который идеально вписался в архитектуру старинных зданий Москвы. Я вообще люблю путешествовать по России, мне нравится исследовать природные зоны, а в "Зарядье" можно насладиться этим в одном месте. А еще мне нравится, когда дети заинтересованно смотрят на растения в парке и хотят узнать новое, я всегда стараюсь рассказать им об экосистеме парка", — говорит Надежда.

Навигатор для туриста

Вероника Фаянцова решила связать свою жизнь с добровольчеством, когда захотела стать медиком. Сейчас она надеется поступить в Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова на медико-профилактическое дело.

© Алина Мухина Вероника Фаянцова решила связать свою жизнь с добровольчеством, когда захотела стать медиком

Добровольчеством Вероника начала заниматься в больницах, хосписах и детских домах с 15 лет.

"Сначала мне было немножко страшно и приходилось настраиваться. Но в итоге я стала помогать и действительно проводить праздники для детей, скрашивать их пребывание в больнице, чтобы оно было не таким грустным и тяжелым. Для них это очень важно. То, как дети улыбались и реагировали на эти праздники, — хорошая награда, хотелось приходить, снова все организовывать и делать еще лучше", — рассказывает о своем опыте социального волонтера Вероника.

Девушка узнала о добровольцах в "Зарядье", когда волонтерила на другом мероприятии: ей подарили пригласительный билет на открытие. Она смогла пообщаться с другими добровольными помощниками парка и уже в октябре присоединилась к волонтерскому корпусу.

"Мы храним парк, сохраняем его. Еще наша задача — помогать гостям ориентироваться в парке. Мы рассказываем, как и куда пройти, прокладываем удобный маршрут, рассказываем о разных павильонах. Также мы помогаем в Медиакомплексе", — отметила Вероника.

Вдохновение для книги

Лиза Самсонова стала волонтером в "Зарядье" во второй день работы парка. Сейчас ей уже предложили стать менеджером и работать с волонтерским корпусом:

"Так получилось, что первый мой выход на смену был 10 сентября, и после этого я осталась. Думаю, что я просто влюбилась в этот парк, потому что, сколько я ни ходила в "Зарядье", я даже никогда не замечала стройку. Наш корпус — это уже семья. Мы здесь и дни рождения отмечаем, другие праздники. Я и подумать не могла, что мне предложат стать менеджером", — рассказывает девушка.

© Алина Мухина Лиза Самсонова пишет собственную книгу о добровольчестве в формате личного дневника

Лиза говорит, что сегодня к парку и добровольчеству у посетителей особый интерес и люди сами подходят к волонтерам, чтобы узнать, как вступить в волонтерский корпус. Девушка считает, что такая заинтересованность — результат работы добровольцев парка.

"Для волонтеров у меня есть только один главный совет — не бояться, быть уверенным в себе, потому что это нужно чувствовать душой. Если есть такое ощущение, что очень хочешь и можешь помочь людям, этого не нужно бояться, и страх просто исчезнет", — уверена Лиза.

Девушка также увлекается хендмейдом и скрапбукингом. Во время интервью у нее на руке была "фенечка", Лиза рассказала, что сплела ее к чемпионату мира по футболу.

Девушка также призналась, что пишет собственную книгу о добровольчестве в формате личного дневника, где собраны мысли и впечатления о прошедших волонтерских мероприятиях.

Дома для ежиков под стенами Кремля

Никита Кузнецов — волонтер в "Зарядье" с первого дня работы парка. Сейчас он уже как штатный сотрудник работает в "Ледяной пещере".

Никита признался, что долго следил за строительством парка. В детстве он с родителями часто ездил в центр мимо Варварки, где буквально под стенами Кремля находилась огороженная пустынная территория. Из новостей Никита узнал, что на этом месте появится новый парк. Молодой человек еще тогда начал увлекаться архитектурой, урбанистикой, следил за деятельностью организации "Архнадзор", которая пытается сохранить исторические здания, читал обсуждения проектов в интернете и наблюдал за стройкой и возведением Парящего моста.

© Алина Мухина Никита Кузнецов - волонтер в "Зарядье" с первого дня работы парка

Никита говорит, что теперь он любит рассказывать новичкам-волонтерам, с чего начинали добровольцы "Зарядья":

"У волонтеров было обучение. Потом мы гуляли среди стройки. Я помню, как за четыре дня до открытия шел дождь и 50 волонтеров группой ходили по парку, а рабочие стелили газон буквально за нами. Я дежурил две смены на мосту, когда был самый большой поток людей", — вспоминает Никита

Никита считает "Зарядье" уникальным для Москвы местом, именно поэтому он помогает парку уже больше одиннадцати месяцев:

"Парк необычный, он живой. Весной это чувствуется особенно, когда больше растений и каждый день новые преображения. Ты каждый день приходишь и просто следишь за этим. Экосистема в парке была продумана группой специалистов, поэтому помимо деревьев и растений есть шмели, пчелы, мыши и ежи. У нас была пара забавных случаев, когда иностранцы находили ежиков, отлавливали их и приносили к нам с просьбой, чтобы мы их спасли. Но на самом деле ежики живут в парке, и у них есть домики", — рассказал Никита.

Корреспондент спецпроекта "Год волонтера" беседовал с добровольцами "Зарядья" в их выходной день, однако они не забывали о волонтерстве. Надежда начала разговор с рассказа о центральных улицах Москвы и истории города, Лиза и Вероника во время встречи очень переживали, что люди ходят по газону, а Никита посоветовал, что посмотреть в парке, и похвастался фирменным рюкзаком "Зарядье".

У волонтеров парка обширный добровольческий опыт и своя история деятельности в "Зарядье", но они все как один признаются в любви к парку и говорят о том, что чем больше отдаешь добра, тем больше получаешь взамен.

Беседовала Алина Мухина

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