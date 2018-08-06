Волонтеры помогут организовать празднование 75-летия победы в Курской битве

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Волонтеры Победы впервые помогут в организации празднования победы в Курской битве. Об этом сообщается на официальном сайте движения.

2 августа в Курске состоялась рабочая встреча, посвященная участию волонтеров в праздничных мероприятиях, приуроченных к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

Было принято решение о создании волонтерского корпуса 75-летия победы в битве на Курской дуге. Добровольцы из региона впервые помогут в организации праздника такого масштаба.

Также в организации празднования помогут молодые люди из других регионов России, которые являются правнуками воинов, принимавших участие в битве. Они обеспечат волонтерское сопровождение ключевых мероприятий, организуют и проведут Всероссийский исторический квест "Курская дуга" и посадят именную аллею в память о своих родных героях.