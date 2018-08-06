Свердловские спасатели и волонтеры подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали Главное управление МЧС России по Свердловской области и Ресурсный центр добровольчества Свердловской области "Сила Урала". Об этом сообщается на официальном сайте Добровольцыроссии.рф.

Документ предусматривает тесное информационное сотрудничество сторон, привлечение волонтеров к поиску и спасению людей, пропавших в природной среде, а также к участию в обучении населения мерам безопасного поведения, проведении массовых мероприятий", — уточняется на сайте.

Стороны подчеркнули, что соглашение будет способствовать укреплению взаимодействия между спасателями и волонтерами, а также активному вовлечению добровольцев в обеспечение безопасности жителей Среднего Урала, совершенствованию системы поиска пропавших людей.