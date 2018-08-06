В детском центре "Океан" пройдет тематическая смена по добровольчеству

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров совместно с Российским движением школьников запускает конкурсный отбор во Всероссийский детский центр "Океан" на тематическую смену по добровольчеству. 250 путевок будут распределены на конкурсной основе. Об этом сообщается на сайте Добровольцыроссии.рф.

Волонтерская смена "Ты решаешь!", которая объединит 250 юных добровольцев со всей страны, направлена на формирование сообщества юных лидеров в сфере реализации добровольческих инициатив и проектов.

По словам организаторов, участники смогут узнать о разных видах волонтерской деятельности и освоить базовые навыки, необходимые каждому добровольцу. Юные добровольцы научатся работать с животными и оказывать медицинскую помощь, проводить экологические и исторические квесты, смогут получить опыт других волонтеров.

На смену приезжают ребята, которые являются лидерами в своих городах, у многих уже есть команды, а главное — идеи, как сделать мир вокруг чуточку лучше", — рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

Он добавил, что в течение месяца волонтеры будут учиться командной работе, приобретать необходимые навыки организации волонтерского движения, школьных отрядов, реализации социальных проектов.

"По окончании смены мы увидим новых лидеров детского волонтерского движения, которые объединят вокруг себя тысячи неравнодушных юных активистов", — подчеркнул Метелев.

Конкурсный отбор на смену "Ты решаешь" проходит в три этапа. Первый этап — сбор заявок — стартовал 2 августа и продлится по 10 августа. С 10 по 14 августа экспертное жюри отберет лучшие работы, а уже 15 августа будут оглашены имена победителей. Лучшие из лучших получат статус послов "Лиги школьных волонтерских отрядов" и станут лидерами добровольческого движения в своих регионах.

Воспитание добрых, отзывчивых, ответственных и готовых прийти на помощь граждан всегда было одной из наших приоритетных задач. И те 250 ребят, которые примут участие в смене "Ты решаешь!", уже показали себя настоящими волонтерами в школе, а также в рамках конкурсов "Хочу делать добро" и "Доброволец России — 2017". Я уверена, что опыт, обретенный на смене, станет неоценим в их активной общественной деятельности и помощи нуждающимся", — отметила директор ФГБУ "Росдетцентр", ответственный секретарь координационного совета РДШ Алиса Крюкова.

Подобная смена уже прошла в Международном детском центре "Артек".