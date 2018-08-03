Артем Метелев: волонтерам нужно заявить себе

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. До 26 августа открыт прием заявок на конкурс Общественной палаты РФ "Мой проект — моей стране!", в котором могут принимать участие любые граждане России, руководящие действующим социальным проектом.

В этом году одна из номинаций посвящена инициативам в области благотворительности и добровольческой деятельности, сообщает пресс-служба ОП РФ.

"Уже не первый год Общественная палата РФ проводит конкурс поддержки гражданских инициатив, благодаря которому наиболее полезные проекты из малых городов и сел попадают в сферу внимания Общественной палаты и ее членов, а также всех тех, кто с ней связан, и приобретают поддержку", — сказал член комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, который будет оценивать работы в данной номинации совместно с другими членами ОП РФ и региональных общественных палат.

Он также отметил, что в дальнейшем авторы могут использовать свои наработки в реализации других проектов, тиражировать их, находить единомышленников из других регионов, а также расширять свои проекты не только в России, но и на международном уровне.

Председатель совета АВЦ настоятельно рекомендует добровольцам участвовать в конкурсе, чтобы заявить о себе и рассказать о полезных инициативах.

Нужно, чтобы люди видели, насколько наше общество интересно с точки зрения команд, с точки зрения идей и тех проектов, которые там есть, чтобы они вдохновляли других на участие в гражданской активности и волонтерстве", — подчеркнул он.

В прошлом году на конкурс было подано более тысячи заявок. Из них в шорт-лист попали 42 проекта — все они были представлены на итоговом форуме "Сообщество", в работе которого принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства также и лично пообщался с авторами лучших социальных проектов.