Для бойцов студотрядов проведут обучающие семинары

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. До конца августа состоятся обучающие семинары для членов общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". В мероприятиях примут участие более 500 человек — командиры, комиссары и бойцы линейных студенческих отрядов, а также представители центрального штаба РСО, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".

Обучение будет проходить на 10 площадках: в Ялте, Архангельске, Иркутске, Амурской, Воронежской, Челябинской областях, в Республике Саха (Якутия), а также в Краснодарском крае.

Обучающие семинары станут площадкой для обмена опытом командиров и комиссаров по вопросам организационной деятельности. Участникам также прочтут курс о соблюдении правил охраны труда на объектах работ, расскажут о ценностях, структуре и идеологии отрядов. Помимо этого в программу входят лекции, затрагивающие важные аспекты современного этапа развития движения.

По итогам семинаров и трудовым показателям в течение работы на объектах будут отмечены лучшие представители студенческих отрядов.