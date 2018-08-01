Год волонтера
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Школа профессиональных эковолонтеров: лагерь "Экодемия" пришел на Байкал

30 июля в рамках Года добровольца в Прибайкальском национальном парке стартовала первая смена всероссийского летнего лагеря волонтеров "Экодемия". За две недели добровольцы освоят насыщенную образовательную программу и примут участие в очистке от мусора и благоустройстве заповедных территорий.
30 июля в Прибайкальском национальном парке стартовала первая смена всероссийского летнего лагеря волонтеров Экодемия
© Юлия Маклакова
30 июля в Прибайкальском национальном парке стартовала первая смена всероссийского летнего лагеря волонтеров "Экодемия"
На церемонии открытия присутствовали представители Минприроды России и руководства Иркутской области и Республики Бурятия
© Юлия Маклакова
На церемонии открытия присутствовали представители Минприроды России и руководства Иркутской области и Республики Бурятия
Перед волонтерами выступили артисты ансамбля Байгал и участники команды КВН Сборная Забайкальского края
© Юлия Маклакова
Перед волонтерами выступили артисты ансамбля "Байгал" и участники команды КВН "Сборная Забайкальского края"
Также участников проекта Экодемия поприветствовал народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов
© Юлия Маклакова
Также участников проекта "Экодемия" поприветствовал народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов
Проект Экодемия, аналогов которому до сих пор не существовало в России, разработан в рамках Года волонтера
© Юлия Маклакова
Проект "Экодемия", аналогов которому до сих пор не существовало в России, разработан в рамках Года волонтера
Организатором лагеря эковолонтеров выступило Министерство природных ресурсов и экологии России при содействии АНО Экспоцентр Заповедники России
© Юлия Маклакова
Организатором лагеря эковолонтеров выступило Министерство природных ресурсов и экологии России при содействии АНО "Экспоцентр "Заповедники России"
В течение двухнедельной смены добровольцы освоят насыщенную образовательную программу и примут участие в очистке заповедных территорий от мусора и их благоустройстве
© Юлия Маклакова
В течение двухнедельной смены добровольцы освоят насыщенную образовательную программу и примут участие в очистке заповедных территорий от мусора и их благоустройстве
Волонтеры познакомятся с технологией лесовосстановления, узнают основы пожарной безопасности и безопасности на воде, получат навыки первой помощи и выживания в природной среде
© Юлия Маклакова
Волонтеры познакомятся с технологией лесовосстановления, узнают основы пожарной безопасности и безопасности на воде, получат навыки первой помощи и выживания в природной среде
Также добровольцам расскажут о животном и растительном мирах Прибайкалья, основах организации экологического туризма, экологического просвещения и законодательных аспектах добровольчества в России
© Юлия Маклакова
Также добровольцам расскажут о животном и растительном мирах Прибайкалья, основах организации экологического туризма, экологического просвещения и законодательных аспектах добровольчества в России
Культурная программа летнего лагеря предусматривает проведение концертов, мастер-классов, командных игр, экскурсий и конкурсов
© Юлия Маклакова
Культурная программа летнего лагеря предусматривает проведение концертов, мастер-классов, командных игр, экскурсий и конкурсов
На встречи с волонтерами будут приезжать представители Минприроды России, эксперты-экологи, популярные медийные личности
© Юлия Маклакова
На встречи с волонтерами будут приезжать представители Минприроды России, эксперты-экологи, популярные медийные личности
Вторая часть смены будет посвящена работе на особо охраняемых природных территориях
© Юлия Маклакова
Вторая часть смены будет посвящена работе на особо охраняемых природных территориях
Волонтеры примут участие в уборке от мусора и благоустройстве территории национального парка: очистке лесов и побережья Байкала, прокладке экологических троп и установке информационных стендов
© Юлия Маклакова
Волонтеры примут участие в уборке от мусора и благоустройстве территории национального парка: очистке лесов и побережья Байкала, прокладке экологических троп и установке информационных стендов
По итогам обучения добровольцы получат официальные образовательные сертификаты и волонтерские книжки
© Юлия Маклакова
По итогам обучения добровольцы получат официальные образовательные сертификаты и волонтерские книжки
Базовый лагерь проекта Экодемия будет работать в Прибайкальском национальном парке с 30 июля по 9 сентября 2018 года
© Юлия Маклакова
Базовый лагерь проекта "Экодемия" будет работать в Прибайкальском национальном парке с 30 июля по 9 сентября 2018 года
Аналогичные смены уже проходят или скоро откроются на территориях 11 крупных заповедников и национальных парков по всей России
© Юлия Маклакова
Аналогичные смены уже проходят или скоро откроются на территориях 11 крупных заповедников и национальных парков по всей России
В число ООПТ, принимающих волонтеров проекта, входят заповедники Столбы, Кавказский, Байкальский, Тебердинский, Алтайский, а также национальные парки Кенозерье, Плещеево озеро, Кисловодский, Тункинский, Приэльбрусье, Забайкальский
© Юлия Маклакова
В число ООПТ, принимающих волонтеров проекта, входят заповедники "Столбы", "Кавказский", "Байкальский", "Тебердинский", "Алтайский", а также национальные парки "Кенозерье", "Плещеево озеро", "Кисловодский", "Тункинский", "Приэльбрусье", "Забайкальский"
Ожидается, что общее количество участников проекта Экодемия в 2018 году составит более 1500 человек
© Юлия Маклакова
Ожидается, что общее количество участников проекта "Экодемия" в 2018 году составит более 1500 человек
30 июля в Прибайкальском национальном парке стартовала первая смена всероссийского летнего лагеря волонтеров Экодемия
На церемонии открытия присутствовали представители Минприроды России и руководства Иркутской области и Республики Бурятия
Перед волонтерами выступили артисты ансамбля Байгал и участники команды КВН Сборная Забайкальского края
Также участников проекта Экодемия поприветствовал народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов
Проект Экодемия, аналогов которому до сих пор не существовало в России, разработан в рамках Года волонтера
Организатором лагеря эковолонтеров выступило Министерство природных ресурсов и экологии России при содействии АНО Экспоцентр Заповедники России
В течение двухнедельной смены добровольцы освоят насыщенную образовательную программу и примут участие в очистке заповедных территорий от мусора и их благоустройстве
Волонтеры познакомятся с технологией лесовосстановления, узнают основы пожарной безопасности и безопасности на воде, получат навыки первой помощи и выживания в природной среде
Также добровольцам расскажут о животном и растительном мирах Прибайкалья, основах организации экологического туризма, экологического просвещения и законодательных аспектах добровольчества в России
Культурная программа летнего лагеря предусматривает проведение концертов, мастер-классов, командных игр, экскурсий и конкурсов
На встречи с волонтерами будут приезжать представители Минприроды России, эксперты-экологи, популярные медийные личности
Вторая часть смены будет посвящена работе на особо охраняемых природных территориях
Волонтеры примут участие в уборке от мусора и благоустройстве территории национального парка: очистке лесов и побережья Байкала, прокладке экологических троп и установке информационных стендов
По итогам обучения добровольцы получат официальные образовательные сертификаты и волонтерские книжки
Базовый лагерь проекта Экодемия будет работать в Прибайкальском национальном парке с 30 июля по 9 сентября 2018 года
Аналогичные смены уже проходят или скоро откроются на территориях 11 крупных заповедников и национальных парков по всей России
В число ООПТ, принимающих волонтеров проекта, входят заповедники Столбы, Кавказский, Байкальский, Тебердинский, Алтайский, а также национальные парки Кенозерье, Плещеево озеро, Кисловодский, Тункинский, Приэльбрусье, Забайкальский
Ожидается, что общее количество участников проекта Экодемия в 2018 году составит более 1500 человек
© МИА Россия Сегодня 2018
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