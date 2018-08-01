Мутко поддержал идею создания всероссийского движения волонтеров-урбанистов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в Омске благоустроили сквер им. Героев-авиаторов. В оформлении принимали участие добровольцы развития территорий, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

Результаты их деятельности оценили вице-премьер РФ Виталий Мутко, заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

По итогам встречи с волонтерами Виталий Мутко подчеркнул необходимость создания всероссийского общественного движения добровольцев в сфере развития территорий.

Нужно вводить такой формат по всей России, чтобы каждый доброволец мог принять участие в этой деятельности. Такое движение должно стать инфраструктурной платформой для помощи и поддержки инициатив молодежи", — отметил он.

Единое движение позволит волонтерам объединиться и перенимать лучшие практики друг у друга.

Уже сейчас сформирована сеть молодежных региональных сообществ "Городские реновации", развивающих городскую среду родных регионов. Создание по всей стране движения на базе деятельности этих сообществ поможет в объединении, координации и поддержке добровольцев развития территорий.