Информационные волонтеры составили рейтинг популярности регионов ЧМ-2018

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Информационные волонтеры — участники конкурса "Узнай Россию. Города и регионы ЧМ по футболу — 2018" поставили рекорд: на страницах "Википедии" ими опубликовано 16 800 фотографий и 2200 вновь созданных на разных языках статей о достопримечательностях регионов России. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

В рамках подведения итогов конкурса выявлены регионы, привлекшие наибольшее внимание информационных волонтеров, обеспечившие наибольшую доступность информации о достопримечательностях.

"Этот рейтинг популярности регионов оказался предсказуемым только отчасти: наибольшее количество статей о достопримечательностях регионов ЧМ-2018, конечно же, было посвящено московским достопримечательностям. Однако второе место неожиданно досталось не Санкт-Петербургу, а Свердловской области. Третье место получила Ростовская область", — отметил член оргкомитета конкурса, член ОП РФ Леонид Шафиров.

Также в пятерку самых популярных регионов ЧМ-2018 вошли Санкт-Петербург и Нижегородская область.