В Челябинске завершился слет поисковых отрядов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Областной слет поисковых объединений Челябинской области закончил свою пятидневную работу в палаточном лагере "Тургояк". 27 июля состоялась торжественная церемония закрытия, сообщается на сайте общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России".

Шесть поисковых отрядов Челябинской области, приняв участие в конкурсах и продемонстрировав физическую подготовку, стали призерами в двух возрастных категориях: младшей (14-15 лет) и старшей (16-17 лет)."Вы лучшие люди страны. Именно так к вам можно обращаться, потому что вы занимаетесь очень важным делом — патриотическим воспитанием, и ваше движение — это, безусловно, весь спектр направлений, который только можно взять в области гражданско-патриотического воспитания", — отметил председатель общественной палаты при законодательном собрании Челябинской области Артем Анисин.

Он вручил поисковикам — участникам слета дипломы. Победители примут участие в открытых межрегиональных военно-поисковых сборах "К поиску готов!", которые будут проходить с 10 по 14 сентября на базе Чебаркульского танкового гарнизона.