Зооволонтеры: как стать счастливым, помогая животным

Животные нередко нуждаются в помощи людей: одни остаются брошенными на улице, других калечат сами люди, а третьи страдают от ухудшающейся экологической обстановки. Зооволонтеры заботятся о них, в рядах таких добровольцев всегда рады тем, кто неравнодушен к животным и может взять на себя ответственность за четвероногих друзей.