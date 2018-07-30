Год волонтера
Зооволонтеры в наше время: кто бескорыстно борется за жизнь животных
© РИА Новости / Александр Кряжев
(обновлено: 15:03 30.07.2018)
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Зооволонтеры в наше время: кто бескорыстно борется за жизнь животных

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Почему люди становятся зооволонтерами? Причины могут быть разные. Для одних помощь животным — это способ избавиться от одиночества и плохого настроения, а у кого-то душа болит за бездомных животных, и он просто не может оставаться равнодушным наблюдателем. 

Некоторые люди выбирают помощь животным в зоопарках, следят за их здоровьем и растущим числом. Получается, что волонтерская помощь животным — это прекрасный способ сделать более счастливым и себя, и братьев наших меньших.

Откуда лапы растут

Очень активно пользуются помощью волонтеров зоозащитные организации, которые начали в России деятельность лишь после распада Советского Союза, причем до начала XXI века они активно функционировали только в крупных городах.

Сейчас развитию зоозащитных организаций и добровольческих объединений способствуют социальные сети и интернет в целом — именно там появляются группы активистов, желающих помогать животным, пристраивать их в добрые руки и так далее.

Из-за того что разные волонтерские сообщества, созданные в сети, активно распространяют информацию, увеличивая степень доверия к своей деятельности и показывая, что за ней стоят живые люди, широкие массы стали теплее относиться к работе зооволонтеров, а многие даже сами стали принимать участия в онлайн- и офлайн-акциях, делать репосты о животных, ищущих хозяина.

Зооволонтерами можно назвать и тех, кто пропагандирует гуманное обращение с животными, призывает следовать знаменитой цитате из "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери: "Быть в ответе за тех, кого приручили".

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Волонтер и кошка сели у окошка: добровольцы рассказали о "Республике кошек"
Для привлечения новых адептов зоозащитной деятельности организуются акции, пикеты, проводятся выставки животных, на которых посетители могут пообщаться с волонтерами и узнать о нуждах организации.

Такие мероприятия полезны для добровольцев, в том числе и потому, что они таким образом могут обратить внимание общественности на свою деятельности, привлечь к себе интерес СМИ.

Стать зооволонтером просто

Приюты всегда открыты для тех, кто неравнодушен к животным и может взять на себя ответственность за них. В самом начале волонтерского пути человек не сможет сразу ухаживать за животными, сначала этому будут обучать. Однако если знакомый волонтер даст положительную рекомендацию сотрудникам приюта, то этого будет достаточно, чтобы сразу включиться в деятельность. Но если таких знакомств человек не имеет, представители приюта имеют право провести собеседование о мотивах и желаниях начинающего добровольца.

Пет-терапия: какие животные лечат людей?
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пет-терапия: какие животные лечат людей?

Самое главное, в чем нуждаются животные, — человеческое внимание. Если по какой-то причине люди не могут взять на себя ответственность, постоянно посещать приют или становиться "опекунами" конкретной собаки или кошки, они могут оказать временную помощь, которая заключается не только в финансовой поддержке, но и, например, в общении с животными. Оно может быть разным: гулять, кормить, мыть, вычесывать, следить за здоровьем животных, просто играть с ними и гладить их тоже очень важно. 

Часто животные очень напуганы, боятся людей, собаки могут опасаться поводков и не уметь гулять с человеком. Кошки могут прятаться, избегать людей, шипеть, царапаться. Все это происходит потому, что у каждого жителя приюта есть своя печальная история и причины не доверять людям.

Задача волонтеров — социализировать неадаптированных животных и в итоге найти им постоянный дом. Волонтер помогает животному реабилитироваться, перестать бояться, снова начать доверять человеку, повышая тем самым шансы на "усыновление".

Временный дом для хвостатых

Почти в каждом городе нашей страны неравнодушные граждане или местные власти создали дома для бездомных четвероногих. В Москве насчитывается несколько десятков приютов, в которых проживают тысячи собак и кошек. Конечно, условия в таких "домах" далеки от идеала, часто в приютах не хватает еды, медикаментов, утепленных вольеров. К тому же животных нужно регулярно выгуливать, учить командам — во всем этом приютам помогают волонтеры.

Проблемами реабилитации животных из приютов занимаются разные фонды.

Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе
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Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе

Одним из таких является фонд "Дарящие надежду". В его попечительский совет входят известные личности. Волонтеры фонда принимают активное участие в защите и помощи животным. Стать добровольцем этой организации может каждый, ведь братьям нашим меньшим нужна абсолютно разная помощь: фонду требуются юристы, фотографы, копирайтеры, кинологи, а также водители для развоза кормов в приюты или транспортировки животного в ветеринарную клинику.

Фонд "Доброе сердце" также помогает приютам, в частности они закупают различное оборудование для ветеринарных клиник, проводят сборы средств на развитие помощи животным в регионах, осуществляют программы по кастрации, стерилизации и вакцинации хвостатых. На данный момент фонд занимается новым проектом, цель которого — создание современного социального центра для животных, где одновременно смогли бы проживать 200-300 четвероногих. При разработке учитывается психология зверей, создаются все условия для их хорошего самочувствия.

Фонд "Бим" был создан в 1986 году. Деятельность фонда началась с создания первого в нашей стране приюта для бездомных животных, располагавшегося на территории экологического центра собак-поводырей. За время существования фонда были открыты в общей сложности пять приютов на территории Москвы и Подмосковья, успешно функционирующих на сегодняшний день. Общее число животных, проживающих в этих приютах, более 3 тысяч. В стенах приютов нашли дом и собаки, и кошки, а еще лошади, свиньи, овцы, гуси, белки, вороны, голуби, совы, хорьки, лисы, ежи. На попечении "Бима" живут даже обезьяны, верблюд, медведи, львы, страусы.

Фонд имеет собственную ветеринарную службу, которая в любое время оказывает квалифицированную помощь пострадавшим зверушкам. Также у фонда есть собственный хоспис для содержания неизлечимых и старых животных.

Школа зооволонтера

В некоторых городах России созданы образовательно-просветительские платформы для обучения детей и подростков гуманному отношению к животным и дальнейшего вовлечения подрастающего поколения в процесс охраны окружающей среды.

Например, активисты из Казани, желающие научиться помогать животным, вступили в клуб "Школа юного зооволонтера". В рамках проекта они посещают теоретические и практические занятия, где им рассказывают о том, как правильно помогать кошкам и собакам. Они вместе с наставниками навещают бездомных животных в приютах, смотрят тематические фильмы и обсуждают их. Для участников клуба проводят творческие мастер-классы и встречи со специалистами.

Заряд хорошего настроения, или Пет-терапия в действии
Заряд хорошего настроения, или Пет-терапия в действии

В нашей стране такие организации пока не получили широкого распространения. Возможно, тут стоит обратиться за примером к странам Запада. Практически во всех зоопарках США, например в Нью-Йорке, Сан-Диего, Питсбурге, Нэшвилле, Финиксе, Дэнвере и многих других, открыты школы, которые обучают волонтеров, а затем обращаются к ним за помощью. Школы разрабатывают программы, в которые входят уроки правильного обращения с животными, взаимодействия с посетителями, желающих обучают уходу за территорией зоопарка. Волонтеров нанимают на определенный срок, чаще всего на год.

Как бы то ни было, в России тоже существует практика добровольческой помощи в зоопарках. С 2013 года руководство Московского зоопарка стало приглашать волонтеров помогать следить за благополучием животных, и в первую очередь за тем, чтобы их не кормили посетители. Волонтеры дежурят рядом с вольерами, где недавно появились детеныши и животным нужен покой. Помимо этого волонтеры объясняют посетителям, как найти интересующую экспозицию, если нужно, проводят к ней, покажут правильный маршрут. Добровольцы работают на контактной площадке в детском зоопарке и оранжерее, ухаживают за клумбами, помогают проводить праздники. Волонтеры чувствуют причастность к такому важному делу, как сохранение популяции некоторых животных, ведь именно с этой целью в 1864 году был создан зоопарк в Москве.

Защита животных и их спасение — актуальная проблема современного общества, которая должна решаться на законодательном уровне при всесторонней поддержке не только волонтеров и отдельных организаций, но и широких общественных масс. Главная задача — достичь наиболее комфортного сосуществования людей с домашними и дикими животными, исключая ущерб с обеих сторон.

Зооволонтеры: как стать счастливым, помогая животным
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Часто животные в приютах напуганы, боятся людей, потому что у каждого есть своя печальная история. Волонтер помогает животному реабилитироваться
© РИА Новости / Александр КряжевВ приютах для животных места немного, кроме того, питомцам там не хватает человеческой ласки и заботы. Реабилитацией животных в приютах занимаются разные фондыВ приютах для животных места немного, кроме того, питомцам там не хватает человеческой ласки и заботы. Реабилитацией животных в приютах занимаются разные фонды
© РИА Новости / Александр Кряжев
В приютах для животных места немного, кроме того, питомцам там не хватает человеческой ласки и заботы. Реабилитацией животных в приютах занимаются разные фонды
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Если у вас есть истории о зооволонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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